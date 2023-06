'La promesa' ha cumplido sus cien capítulos en emisión en las tardes de TVE (también se ha estrenado con mucho éxito en Italia), y, desde su comienzo, el palacio de los marqueses de Luján se ha ido convirtiendo en un vaivén de personas. La última en llegar es la mejor amiga de Manuel, Blanca Palomar, interpretada por Paula Jornet. La presencia de la joven ha supuesto un soplo de aire fresco para el marquesito y, como era de esperar, un bofetón sin manos para Jimena, que, a duras penas, logra controlar sus celos.

A pesar de que la fotógrafa ha contagiado a todos con su alegría en 'La Promesa', la dicha en la gran propiedad no ha durado mucho. La noticia de la muerte de Salvador ya ha llegado a oídos de María Fernández, quien, con gran dolor ha despedido para siempre de su amado. Mario García, actor que ha interpretado al eterno pretendiente de la doncella durante treinta capítulos, también, ha dicho adiós a su personaje con gran pesar, aunque se ha mostrado en redes sociales agradecido y encantado con su participación en la ficción diaria.

'El Barón', otra despedida en 'La Promesa'

RTVE

Esta trágica pérdida se suma a la del Barón. Aunque, posiblemente, este no haya dañado tanto el corazón de los espectadores. El personaje de Don Juan Ezquerdo pagó por sus maldades a manos de Pía (María Castro), quien, en defensa propia le asestó un golpe mortal. El artífice de dar vida a este villando por excelencia es el reconocido actor Alberto González, quien segura haber disfrutado mucho de los 76 capítulo que grabar en total: “Echaba de menos tener un rodaje con tres meses de duración, donde yo pudiera explayarme como actor. Siempre he dicho de mí que soy como una abejita Maya, que voy de capítulo en capítulo, de serie en serie, pero nunca había recalado de una forma así, sólida, en una serie, y 'La Promesa' me ha dado esta oportunidad".