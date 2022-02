Qué ha pasado en 'Infiel': Derin desapareció sin dejar pistas y nadie sabe quién es el responsable de lo ocurrido



La noticia de la desaparición de Derin comienza a recorrer las calles de Terkidag. Gönul es la más afectada por no tener noticias de su hija. Junto con el resto de su familia, da una rueda de prensa en la que agradece cualquier tipo de información que arroje luz sobre el paradero de la joven Güçlü: “Por favor, necesito saber donde está”. Acto seguido, la mujer regresa a su casa y se tumba junto a Zeynep. Ahora mismo su nieta es el único motivo por el que sigue viendo.

Por su parte, Haluk se reúne con Selçuk en una zona cercana a la playa y le pregunta si él tuvo algo que ver en el rapto de Derin. “Eres capaz de hacer lo que sea por dañarme y saber que mi hija es parte de mi alma”. El joven le deja claro que él no le hizo nada a su medio hermana y, aunque no le crea. Nunca llegaría a esos límites.

A continuación, Hicran se entera de las acusaciones que se están vertiendo sobre su hijo y visita a los Güçlü para decirles que dejen a un lado sus sospechas. Gönul la echa de su casa sin contemplaciones y le exige que no vuelva a poner un pie en los alrededores.

Vokan y Asya, sospechosos de secuestro

La policía, mientras tanto, tiene a sus propios sospechosos. Didem, una de las dependientas que trabaja con Derin en su tienda de accesorios, le cuenta a los agentes que ella estaba muy preocupada, pues creía que tanto Asya como Volkan estaban planeando deshacerse de ella para vivir su amor en libertad. A Turgay no le queda más remedio que confirmar estas palabras, ya que la desaparecida le comento exactamente lo mismo en una de sus consultas: “Me dijo que no estaba bien y que necesitaba ayuda. Temía por su vida”.

Después de un registro exhaustivo en el cuarto de Derin, varios agentes encuentran un diario en el que la chica señala directamente a Asya y a Volkan como culpables si algo le llegara a suceder. Es entonces cuando los oficiales deciden tomar declaración a la doctora y al arquitecto. Oficialmente, se investigará su implicación en el supuesto secuestro.

Horas más tarde, Arslan lleva a la pequeña Zeynep a casa de Asya para que juegue un rato con Alí. Cuando Gönul se entera de lo que hizo su yerno, se presenta en el hogar de la médico para llevarse a su nieta: “No quiero que este contigo”. Haluk, que la acompaña, recibe una llamada en la que se le comunica que se encontró un cadáver que podría ser su hija. Todo se marchan al lugar para averiguar qué está pasando.

