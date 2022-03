Qué ha pasado en 'Infiel': Asya Günalan, la antigua amante del padre de la doctora, se presentó en Tekirdag



Volkan ha cumplido su promesa de mantenerse alejado de Asya y darle el espacio que necesita. Algo que la doctora le ha agradecido profundamente. Una semana más tarde, se aproxima el cumpleaños de Ali. El preadolescente les pide a sus padres pasar el día anterior a su fiesta de cumpleaños juntos: “Podemos ir al centro comercial a comer y a comprarme mi regalo de este año”. Ambos progenitores aceptan. Los tres, en familia, pasan una agradable jornada.

No obstante, el apacible momento se ve interrumpido por Derin, quien está paseando por las tiendas por casualidad y se aproxima a Ali para darle su presente. “Mañana quizá no pueda ir a tu festejo, así que te lo entrego por adelantado”. Luego se marcha sin hacer más alboroto.

Al caer la noche, Ali le pide a su padre que se quede a dormir con él y Volkan, que no puede rechazar la propuesta de su hijo, llama a Derin para avisarle que esta noche no la pasará con ella. La chica sufre un nuevo brote de celos al saber que su marido estará con la doctora e idea un pérfido plan para humillar a Asya, esta vez delante de gran parte de los vecinos de Tekirdag.

Llega el esperado día del cumpleaños de Ali. Asya sufre al entrar en el lugar elegido para la celebración, pues el mismo en el que hace tres años descubrió la infidelidad de su marido. Sin embargo, hace de tripas corazón y comienza a recibir a los invitados con una sonrisa.

Asya desvela que Derin sufrió un aborto

Entre los presentes está Melih, quien ya ha hecho oficial su relación con Bahar, a pesar de la oposición de su hermana. Parece que el policía ha encontrado en la pelirroja a la mujer de su vida y no está dispuesto a dejarla escapar, aunque su familia esté en contra. Gönul hace una entrada triunfal y al ver a su hermano cogido de la mano de Bahar, trata de contener su enfado.

Quien también está pasando un mal rato en la fiesta es Selçuk. El joven ve como Nil ríe y habla con Onur, el primo de Pelin, y no puede evitar que los celos le dominen. Si no llega a ser por Asya, que interviene en la situación, es más que probable que ambos hombres hubieran terminado golpeándose.

Antes de que la fiesta termine, Derin hace acto de presencia y no llega sola, lo hace con Asya Günalan, la amante del padre de la doctora Asya. Derin cuenta ante todos los presentes como la madre de Asya, al saber que su marido tenía una aventura, le mató y se suicidó también.

La médico, en lugar de dejarse amedrentar, responde a su rival con la misma furia: “No me avergüenzo de lo que pasó con mis padres, porque yo no soy culpable de nada”. Además, señala que quien debería sentir pudor es ella, por ocultarle a su marido que tuvo un aborto: “Retienes a Volkan con una mentira”.

