Qué ha pasado en 'Infiel': Derin sufrió un aborto y obligó a Derya a ocultárselo a todo el mundo

Desde que su madre Hicran murió, Selçuk ha vuelto a comportarse con Nil de forma violenta. La joven, que no está dispuesta a pasar otra vez por un infierno de gritos, discusiones y peleas, decide cortar cualquier tipo de relación con su chico: “Creo que entre nosotros no puede haber ni una amistad”. En esas está cuando aparece en su vida el primo de Pelin. Este es un muchacho agradable y noble que se ha quedado prendado de la pelirroja. Entre ambos surge una conexión y comienzan a pasar tiempo juntos ¿Puede esta amistad transformarse en algo más? ¿Cómo reaccionará Selcuk cuando descubre esta relación?

Por otro lado, Volkan ha comprendido que no va a conseguir que Asya regrese con él a base de presiones y chantajes. Así pues, toma la decisión de dejarla libre y que sea ella quien decida si le necesita o no a su lado. “No voy a incomodarte más con mi presencia. Dejaré de buscarte y también de llamarse”, le dice a su exesposa.

Además, se abre por completo y le cuenta el motivo por el que le fue infiel: “Me cansé de vivir bajo tu autoridad, haciendo siempre lo que querías. Yo era como una planta artificial más de esta casa, pero no me atrevía a dejarte, porque te amo”, añade antes de irse. Después, vuelve a la casa que comparte con Derin y se queda durmiendo en el sofá de la sala principal.

Haluk se marcha de Tekirdag por el momento

Pasa una semana y Asya ha abierto una nueva clínica. Turgay se ha involucrado mucho en la decoración de la estancia, así como Bahar, quien, cada día, está mas ilusionada con su “amistad” con Melih. Por su parte, Haluk ha viajado a Estambul para recuperarse por completo del ataque que sufrió. Se quedará un tiempo en la ciudad, junto con su hermana, ya uqe necesita tranquilidad y alejarse de Terkidag por un tiempo.

Por otra parte, Derin sigue fingiendo su embarazo. Su engaño está a punto de tocar a su fin cuando Volkan le pide acompañarla a su próxima ecografía. El matrimonio se adentra en el hospital y Derya es la encargada de llevar a cabo el ultrasonido ¿Seguirá mintiendo la joven Güçlü acerca de su estado? Mientras, Asya recibe en su casa a Asya Adaci, una antigua conocida de su padre. La visita deja muy perturbada a la doctora, que ni siquiera sabe como reaccionar.

