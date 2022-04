Qué está pasando en 'Infiel': Se descubre que esposa de Volkan conoce al paciente de Asya, mientras que Melih comprueba la mentira de su sobrina y Bahar recibe una emocionante noticia

Cansu Dere se reencuentra con Berkay Ates ('Madre') en 'Infiel'



Haluk estaba trabajando en su oficina cuando recibió la noticia de que su mujer retiró la importante cantidad de cinco millones de liras sin consultarle. Sin pensarlo dos veces, el hombre regresó a casa y le peguntó directamente a su esposa por el dinero que sacó del banco. A Gönul no le quedó más remedio que confesar que usó esos millones para comprar la propiedad de Derin. Debido a esta cuestión, se formó una monumental pelea entre los cónyuges, que terminó con Gönul haciendo las maletas y dejando muy claro que ese era el final de su relación.

Por otro lado, Bahar preparó una romántica cena en su casa para darle a Melih una noticia muy especial... ¡Van a tener un bebé! La pelirroja le hizo entrega de una caja. Dentro había una ecografía. El policía entendió perfectamente qué era lo que estaba pasando y abrazó a su mujer con júbilo. La celebración se vio interrumpida por Gönul. Después de contarles que había tenido un enfrentamiento con Haluk, les confirmó el peor de los presagios: ha venido a quedarse una temporada con ellos.

Lejos de allí, Derin convenció a Volkan para salir a cenar juntos en familia al restaurante de Selçuk. También fueron con ellos Zeynep y Demir. El cuarteto al completo se presentó en el local de moda de la ciudad dispuesto a pasar un agradable rato y a probar platos deliciosos. La joven Güçlü se llevó un disgusto cuando descubrió que Nil era una de las cocineras del sitio. “No estoy muy segura de que no quiera envenenarme”, dijo susurrando a su marido. No obstante, esa no fue la única mala noticia que recibió.

Kadir trató de acercarse a Aras a través de Derya

Minutos después, apareció en el local Asya, acompañada de Alí y de Derya. Derin tuvo que ver cómo su esposo no le quitaba la vista de encima a la doctora, pero trató de contener sus celos. Cuando ya había llegado a los postres, Derya contesta una llamada de teléfono de Kadir, el atractivo desconocido que conoció el día anterior. Este la invitó a comer y la médico, por supuesto, dijo que sí. Ignora que se trata del mismo hombre que fue a su clínica a buscar a Aras.

La mañana de después, Asya se presentó en el hospital para ver cómo seguía Aras y para darle un regalo muy especial. “Te he comprado un teléfono y he apuntado mi número”, dice ella. Acto seguido, le ofreció ir a dar una vuelta por el pueblo para que se despejase. Además, fueron al lugar donde tuvieron el accidente, pero ni por esas el hombre logró recordar quién es.

Al caer la noche, Aras cenó en casa de Asya, con Alí y con Volkan. Derin, sospechando que este último está donde su exmujer, se dirigió al sitio para comprobarlo. Como no veía bien desde la silla de ruedas, se levantó y se asoma por el muro. “Aras”, dijo al ver al hombre sentando en el jardín. Paralelamente, Melih salió de su apartamento y observó a su sobrina de pie

