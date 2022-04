Madre vuelve a emitirse en Nova por tercera vez y Antena 3 estrena Heridas , la serie española basada en la historia turca.

La serie Infiel ha llegado a su segunda temporada en Antena 3 y, con esta nueva parte de la historia, han aterrizado nuevos personajes. Uno de ellos es Aras Atesoglu, interpretado por Berkay Ates, un actor turco bien conocido por el público español por su papel de Cengiz, el malvado marido maltratador de su hijastra Melek (Beren Gökyildiz) y de su esposa Sule (Gonca Vuslateri) en Madre. Precisamente en esa serie -que ahora vuelve a emitir Nova por tercera vez y sobre cuya historia estrena Antena 3 la versión española, Heridas-, el actor coincidió con Cansu Dere, que en aquella historia era Zeynep, la maestra que decide cuidar a la pequeña Melek.

Así, seis años después de grabar aquel gran éxito de la televisión turca, Cansu Dere y Berkay Ates se reencuentran ahora en Infiel, que emite Antena 3 las noches de los domingos. El que conocimos como villano aparece aquí en la piel de un hombre que sufre un accidente y olvida todo, y que tras ser cuidado en el hospital por la doctora Asya, va acercándose a ella cada día más hasta ocupar un papel primordial en su vida.

El actor se incorporó al rodaje de Infiel el año pasado y permanecerá durante 19 episodios, del 32–51, a lo largo de los cuales su personaje adquiere una relevancia creciente en la historia. No son los dos únicos personajes que se reencuentran en Infiel, pues al final de la primera temporada Caner Cindoruk (Volkan) volvió a verse las caras con Bennu Yıldırımlar, quien fue Hatice en Mujer, serie en la que Cindoruk interpretó al enigmático Sarp.

¿Quién es Berkay Ates?

A sus 35 años, el reconocido actor turco comenzó su carrera en 2013 en cine y en 2016 en televisión. Sus primeros pasos se centraron en teatro, además de alguna incursión en la gran pantalla y fundó una compañía con dos amigos. Su llegada a la televisión lo encumbró pronto con grandes papeles en exitosas series, como Karadayi, protagonizada por Kenan Imirzalioglu (Ezel) o Çukur.

Madre es la que más popularidad internacional le ha brindado hasta ahora, siendo reconocido en los Latina Turkish Awards. También ha sido premiado por varias películas, como Passed by censor en 2019, en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (República Checa), o Frenzy en 2015, en el Festival de Venecia. El actor tiene un hijo de cinco años y una de sus grandes aficiones es el fútbol.

