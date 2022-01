Qué ha pasado en 'Inocentes': Safiye se encaró con Han al saber que tuvo secuestrado a Naci.

Esat quiere dar un paso más en su relación con Gülben y le propone organizar una cena para que conozca a su madre: “Quiere que le presente a la mujer de la que me he enamorado”. A la chica no le queda más remedio que aceptar. Aunque le llena de ilusión saber que pronto estará frente a frente con su suegra, también se siente muy asustada.



Gülben lo único que desea es caerle bien a Sennur. Durante la velada, la chica trata de dejar a un lado sus pequeñas excentricidades, pero no lo consigue. Su comportamiento compulsivo la obliga a lavar minuciosamente los cubiertos y platos. Evita comer la Carne que preparó la madre de Esat y se sube al coche después de poner una sábana en el asiento.

Al día siguiente, Sennur, que se ha dado cuenta de los problemas emocionales que tiene su futura nuera, le pide reunirse a solas en una terraza para tomar té. La señora le confiesa lo que opina de ella: “Eres una joven muy buena, pero no estás hecha para mi hijo. Te da miedo hasta coger un taxi ¿Cómo vas a cuidar de una familia?”. Gülben, que se queda totalmente destrizada al verse rechazada por Sannur, busca el consuelo de Anil, ya que cree que es al única persona que la comprende. A continuación, toma la decisión de romper con Esat.

Inci termina su matrimonio con Han

Por su parte, Naci hace caso a los ruegos de Safiye y decide someterse al tratamiento experimental que podría curarle de su enfermedad y le consiguió Han. Para eso, deberá viajar a América durante un tiempo indeterminado, por lo que se despide tanto de su amada como de su hija. Gülru, en calidad de amiga y exesposa, será quien le acompañe durante los meses se internamiento.

Paralelamente, Inci, que sospecha que algo no va bien con su marido, logra engañar a Han para que le confiese qué fue lo que le hizo a Naci. “Siento haberle secuestrado, pero lo hice por su bien”, señala Derenoglu ante su amada. Ella destrozada al ver lo que puede llegar a hacer su esposo, da por terminado su matrimonio y, por supuesto, deja a un lado la propuesta que Han le hizo de ser padres: “No puedo formar una familia con alguien así”.

