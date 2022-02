Qué está pasando en 'Inocentes': Gülben toma una drástica decisión después de saber que Sennur no la quiere para su hijo.

Esat quiso dar un paso más en su relación con Gülben y le propuso organizar una cena para que conozca a su madre. Aunque la chica estaba llena de ilusión saber que pronto estaría frente a frente con su suegra, también se sintió muy asustada.

Al día siguiente de la velada, Sennur, que se dio cuenta del trastorno obsesivo compulsivo que tiene su futura nuera, le pidió reunirse a solas en una terraza para tomar té. La señora le confesó lo que opinaba de ella: “Eres una joven muy buena, pero no estás hecha para mi hijo. Te da miedo hasta coger un taxi ¿Cómo vas a cuidar de una familia?”. Gülben, que se quedó totalmente destrozada al verse rechazada por Sennur, tomó la decisión de romper con Esat.

Naci tomó la decisión de someterse al tratamiento

Por su parte, Naci hizo caso a los ruegos de Safiye y decidió someterse al tratamiento experimental que podría curarle de su enfermedad y le consiguió Han. Para eso, debería viajar a América durante un tiempo indeterminado, por lo que se despidió de su amada. Gülru, en calidad de amiga y exesposa, sería quien le acompañase durante los meses de internamiento junto con la hija que tienen en común.

Paralelamente, Inci, que sospechaba que algo no va bien con su marido, logró engañar a Han para que le confesase qué fue lo que le hizo a Naci. “Siento haberle secuestrado, pero lo hice por su bien”, señaló Derenoglu ante su amada. Ella desolada al ver lo que podía llegar a hacer su esposo, dio por terminado su matrimonio y, por supuesto, dejó a un lado la propuesta que Han le hizo de ser padres: “No puedo formar una familia con alguien así”.

