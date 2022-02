Qué ha pasado en 'Inocentes': Indo rompió su matrimonio al saber que su marido secuestró a Naci.

El avance del capítulo de hoy de 'Inocentes'.

Inci se dispone a abandonar a Han. En mitad de la carretera, mientras reflexiona sobre todo lo que ha ocurrido en su matrimonio, se da cuenta de que ha sido injusta con su esposo y de que este será un buen padre para el bebé que espera. Entonces decide regresar a buscarle y partir de cero con él.

En ese instante, un camión embiste el automóvil de la joven y ella sale despedida. Han llega al lugar del terrible accidente minutos más tarde y presencia como a su amada se le escapa la vida entre sus brazos. “Volvía a por ti. Quería que fuéramos una familia”, dice Inci exhalando un último suspiro a su marido. Este, roto de dolor, comienza a llorar por la pérdida del gran amor de su vida y de su hijo no nacido.

Han termina recluido en un psiquiátrico

Paralelamente, Safiye se despide de Naci, quien pone rumbo a América para someterse a un tratamiento que podría salvarle la vida. Lo hace acompañado de Gülrú y Tormis. Antes de marcharse, el profesor le pide a su amada que si no llegara a sobrevivir, ella siga adelante sin él. “Te mereces ser feliz conmigo o sin mi”.

Semanas después del entierro de Inci, Esat continúa yendo cada día a casa de Gülben para pedirle que regrese con él. No pierde la esperanza de recuperar, pero ella se niega a retomar su relación, no solo porque no es del agrado de su madre, sino porque no puede dejar a sus hermanos solos: “Me necesitan más que nunca, no puedo casarme contigo y marcharme de aquí”.

Al caer la tarde, Gülben y Safiye llegan al sanatorio en el que Han está internado desde que perdió a su esposa. El mismo sanatorio en el que Anil ingresó un tiempo atrás. Los tres hermanos se abrazan, conscientes de que, ahora más que nunca, solo se tienen los unos a los otros y de que juntos lograrán salir adelante como siempre hicieron.

