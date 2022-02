Qué ha pasado en 'Inocentes': Safiye se encaró con Han al saber que tuvo secuestrado a Naci.

El avance del capítulo de hoy de 'Inocentes'.

Tras un tiempo ingresado en la clínica psiquiátrica, Han recibió el alta médica. El joven regresó a su casa, pero todo le recordaba a Inci. Derenoglu no soportó más esta situación y tomó la decisión de marcharse de su casa. Eso si, no lo haría solo, sino al lado de Anil. Ambos se habían hecho muy buenos amigos tras su estancia en el sanatorio. En mitad de su aventura, el par de colegas conoció a una bella desconocida de nombre Rüya, que resultó ser la prima de Esra.

Lejos de allí, Naci, que sigue adelante con el tratamiento para curar su enfermedad en Estados Unidos , le envió una nueva carta a Safiye. Esta leyó las líneas con devoción, esperando a que su amado dijera que iba a regresar pronto a su lado.

Gülben terminó otra vez on Esat

Por otro lado, Esat logró acercase nuevamente a Gülben. La pareja, que poco a poco está retomando su relación, acudió junta a una tienda de animales para comprarle un pececito a Safiye. “Se llamará Chichi”, comentó la dueña del animal provocando las risas de su familia. En especial de Neriman, que cada vez pasa menos tiempo en casa desde que se marchó a la universal a estudiar Medicina.

Al caer la noche, Esat se presentó con su madre en el edificio en el que viven los Derenoglu. Quería que esta le pidiese perdón a Gülben por haberla rechazado como nuera meses atrás y haber provocado el final de su noviazgo. Cuando Gülben escuchó las disculpas de su suegra, se percató de que no eran sinceras del todo, así que desechó cualquier esperanza de retomar su romance con Esat: “Es mejor que lo dejemos aquí”.

Al caer la noche, Rüya caminaba por las azoteas de la ciudad y llegó hasta el edificio que está frente al hogar de los Derenoglu. Desde cierta distancia, observó como Hikmet tocaba el piano. De repente, el anciano cayó desmayado al suelo. Rüya se apresuró a llegar a la casa de la familia y golpe´p la puerta. “El señor que vive aquí se está muriendo”, dijo cuando Safiye la dejó pasar.

