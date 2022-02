El avance semanal de los capítulos de Inocentes.

Después de la accidentada pedida de mano de la noche anterior, Han habla con Esat y le explica el problema de Gülben. “Ella suele hacerse pis cuando tiene una crisis nerviosa. Lo que pasó anoche no fue la primera vez”, le cuenta con la mayor calma posible. Luego de hablarle con la verdad, el chico le manifiesta a su amigo que está en todo su derecho de dejar a su hermana si lo considera, pero le asegura que nunca encontrará a otra mujer que le quiera tanto: “Tú sabrás si la amas tanto como decías”.



Tras reflexionar, Esat se presenta en casa de Gülben y dice que lo que siente por ella está por encima de su “problema”. Eso si, le pide que acceda a ir al psicólogo para curarse y poder tener una vida normal juntos: “Sé que puedes hacerlo si dejas que te trate un especialista”. La joven acepta y se reanudan los planes de boda.

Cyelán reaparece en la vida de Han

Al caer la noche, Esra organiza junto con Rüya y el resto de mujeres del vecindario la noche de henna para Gülben. Esta disfruta como una niña pequeña de la fiesta. Por primera vez en mucho tiempo, la futura novia ríe y baila como nunca. Su sueño se está cumpliendo.

Por su parte, Safiye está muy ilusionada con la llegada de Naci. Ha descubierto que el profesor tiene guardado un anillo, por lo que piensa que le pedirá que se case con él. Cuando este le dice que tiene algo muy importante que hablar con ella, la mujer se ilusiona creyendo que su pedida de mano está a punto de caer. Sin embargo, lo que el profesor anuncia es que montará una librería en el barrio. ¿Por qué Naci no le ha hecho entrega de la joya? ¿Está dudando de sus sentimientos por Safiye?

Paralelamente, Ceylán regresa de nuevo a la vida de Han. La chica comienza a telefonear a los allegados de su exnovio para interesarse por su estado. Derenoglu, que no quiere saber nada de ella, llega hasta la puerta de su casa para pedirle que no le busque. Está a punto de llamar al timbre, pero algo le hace dudar. Rüya, que le ha seguido, observa la escena escondida.

