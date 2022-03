Qué está pasando en 'Inocentes': La madre de Rüya le exige al mediano de los Derenoglu que se aleje de su hija, al mismo tiempo que Safiye comete un acto terrible en contra de Gülben.



Vedat llegó a la empresa de los Derenoglu para firmar un acuerdo comercial. Han, además de romper cualquier tipo de negociación con él, le exigió que saliera de su compañía de muy malas formas. Al regresar a su casa, Vedat le contó lo ocurrido a su esposa y le afirmó que si Han se enfrentó a él de forma tan violenta es porque Rüya era su amante: “Seguro que le dijo cosas feas de mí para ponerle en mi contra”.

Ufuk tomó entonces la decisión de visitar a los Derenoglu y les ordenó a todos que se alejasen de Rüya, en especial a Han: “Ella es solo una niña y no permitiré que te aproveches de ella”. Derenoglu trató de hacerle entender a la señora que la única persona que llevaba años dañando a su hija era Vedat, pero esta no quiso escuchar ni una palabra. Se niega a abrir los ojos.

Una boda con mucho conflicto

Por otro lado, Gülben no sabía si seguir adelante con su plan de casarse en secreto por Esat. La chica siguió haciéndose pis en la cama y no se sentía preparada para ser la esposa de nadie. Además, le dolía hacer una ceremonia en la que ningún miembro de su familia estaría cerca de ella.

La joven visitó a su psicóloga con la esperanza de resolver el conflicto interno en el que se veía inmersa. Este le aconsejó que, por una vez, pensase en lo que quería hacer, dejando a un lado a otras personas: “Céntrate en ti”.

Safiye, consciente de los planes de su hermana, sacó las cosas de su cuarto y las dejó en el pasillo de su edificio: “Si le importamos tan poco como para hacer una boda sin nosotros, que se vaya de aquí”. Cuando Gülben llegó y vio todas sus pertenencias fuera de lugar, se enfrentó a Safiye y le dejó claro que hasta ahora permitió que pagara su frustración con ella: “Esta es la última vez que me humillas, que te quede claro”.

