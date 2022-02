El papel protagonista femenino de la nueva serie turca para Disney Plus, Dünya ile Benim Aramda (Entre el mundo y yo), se habría ofrecido primero a Hande Erçel.

se habría ofrecido primero a Hande Erçel. Kerem Bürsin y Demet Özdemir fueron relacionados como pareja en el pasado.

Hande Erçel y Kerem Bürsin: rumores de ruptura.

Aunque todos señalaban a Kerem Bürsin (Love is in the air) y Demet Özdemir (Pájaro soñador, Mi hogar, mi destino) como la futura pareja televisiva del primer proyecto de Disney Plus en Turquía, titulado Dünya ile Benim Aramda (Entre el mundo y yo), finalmente el novio de Hande Erçel lo ha rechazado, y será Bugra Gülsoy, protagonista de Mi hija y Amor a segunda vista, quien trabaje al lado de Özdemir. La noticia llega justo en el momento en el que los rumores de ruptura entre Bürsin y Erçel estaban en su punto más álgido.

Podría ser casualidad o no, pero en las últimas semanas se ha hablado mucho de los celos profesionales y personales entre Hande Erçel y Demet Özdemir. En primer lugar, se ha sabido que la primera actriz a quien se ofreció el papel protagonista para esa serie fue precisamente Hande Erçel, cuya pareja iba a ser en un principio Bugra Gülsoy (con quien ya compartió protagonismo en 2019 en Azize). Pero la bella turca rechazó el trabajo debido a las escenas demasiado subidas de tono -y que la guionista de la serie, Pinar Bulut, no estaba dispuesta a eliminar-. Así fue como el papel habría llegado hasta Demet Özdemir, después de que Neslihan Atagül también dijera que no.

Oficialmente: #BuğraGülsoy será el partner de #DemetÖzdemir en la nueva serie #DünyaylaBenimAramda, trás no llegar a un acuerdo con #KeremBürsin.



- En cuanto al partner de #HafsanurSancaktutan aún no está definido. pic.twitter.com/JrVaGLPXlV — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) January 31, 2022

¿Celos entre Hande Erçel y Demet Özdemir?

Todo eso sucedía coincidiendo con la explosión de celos profesionales entre la protagonista de Pájaro soñador y la de Love is in the air. Según parece, la primera estaría molesta porque su agencia -la misma que la de Hande Erçel- estaría proporcionando más trabajo a su rival que a ella. Y por ese motivo, Demet habría eliminado temporalmente a su compañera de su cuenta de Instagram.

#HandeErçel rechazó la oferta de protagonizar la serie #DünyaİleBenimAramda, debido a una escenas atrevida en el guión, el escritor insistió que la escena era importante y no sería eliminada, se ofreció el papel a #DemetÖzdemir y #NeslihanAtagül. Al final, Demet aceptó el papel. pic.twitter.com/qYALoGyRbS — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) January 25, 2022

🇹🇷🔊 Según la periodista Birsen Altuntas, la productora MF Yapım está cerca de cerrar un acuerdo con #DemetÖzdemir y #KeremBürsin para ser los protagonistas de una nueva serie para Disney+ que comenzaría a filmarse en abril. pic.twitter.com/TmNVOpnjca — Series Turcas España (@Turcas_Es) January 19, 2022

En medio de esta situación, Demet Özdemir finalmente recibe el anuncio de que su galán para el proyecto será Kerem Bürsin, con quien al parecer Disney Plus simpatizaba más. Acto seguido surgen los rumores de separación entre Kerem y Hande con una supuesta declaración de la actriz a su entorno más cercano: "Todo terminó, no hay vuelta atrás".

¿Habrá tenido que ver la decisión de Erçel de romper la relación en el rechazo definitivo de Bürsin de grabar junto a Özdemir una serie con escenas de alto voltaje? Quizás el atractivo actor ha visto peligrar su relación con Hande... y más teniendo en cuenta que la ex pareja de Can Yaman - que recientemente rompió con su novio Oguzhan Koç - y el chico de Erçel fueron vinculados sentimentalmente en el pasado, cuando todavía el actor no había comenzado a grabar Love is in the air ni había conocido a su pareja actual.



Oficialmente: Termina la historia de amor entre #HandeErçel & #KeremBürsin debido a desacuerdos.



- Se dice que Hande les dijo a sus amigos cercanos: “ Todo terminó, no hay vuelta atrás" 💔 pic.twitter.com/2W9WGjmRje — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) January 26, 2022

Así las cosas en el panorama actoral turco, veremos qué capítulos continúan engrosando este culebrón, donde definitivamente la realidad ha superado a la ficción. De momento, se sabe que la serie comenzará a grabarse en marzo, según apuntan los medios turcos, ya sin Kerem Bürsin ni Hande Erçel, si no cambian las cosas. Se está cerrando la segunda pareja protagonista para la trama; de momento se cuenta con la figura femenina, la joven Hafsanur Sancaktutan.



