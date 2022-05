La bella y aplaudida Demet Özdemir estrenó Ask Taktikleri (Tácticas de amor) en Netflix, en febrero de 2022, coincidiendo con el día de San Valentín, y ahora se anuncia ya la grabación de una segunda parte. Sería para el próximo mes de julio, poco antes de que la popular actriz contraiga matrimonio con su novio, el cantante Oguzhan Koç.

Özdemir regresó, con este filme, al género de la comedia tras probar con éxito en un drama, la serie Mi hogar, mi destino. Protagonista de otras aclamadas novelas como Pájaro soñador y Habitación 309, la actriz turca empezó a grabar en junio de 2021 Ask Taktikleri (Tácticas de amor) y terminó el rodaje en agosto de ese mismo año. No es la única serie turca que Netflix ofrece actualmente con bastante éxito. Precisamente Yakamoz S-245, protagonizada por Özge Özpirinçci, está también cautivando al público.

El rodaje de la 2ª parte de la película #AşkTaktikleri protagonizada por #DemetÖzdemir & #ŞükrüÖzyıldız comenzará en Julio. pic.twitter.com/V0Y4b4rtpj — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) May 24, 2022

¿Quién es el galán de Demet Özdemir en Tácticas de amor?

La película está producida por O3 medya -encargada de series como El protector, también para Netflix, o Mi mentira más dulce- y dirigida por Emre Kabakuşak -responsable de La hija del embajador y Fugitiva, entre otras producciones. El guion es de Pelin Karamehmetoğlu -que también se encargó de la exitosa The gift (Atiye), protagonizada por Beren Saat y también de Netflix-. Algunas escenas de la primera parte del filme se grabaron en el emblemático entorno de la Capadoccia.



En Tácticas de amor, Demet Özdemir, de 30 años, comparte protagonismo con un nuevo galán, Sükrü Özyıldız, un atractivo actor moreno de 33 años que ha protagonizado ya algunos éxitos en su país, como Çoban Yıldızı (Estrella del pastor)-junto a Selin Sekerçi, a quien conocemos como Asu en Mi hija-, Kıs Günesi (Identidad oculta) o Seref Meselesi (Honor y respeto), donde compartió protagonismo con Kerem Bürsin (Love is in the air). Además de televisión, también ha protagonizado hasta cinco largometrajes para la gran pantalla y ha trabajado en obras de teatro, como el musical de Serenay Sarikaya, Alice, donde interpretó al Sombrerero Loco.

Demet y Sükrü, que en la historia interpretan a Asli y Kerem respectivamente, hicieron muy buenas migas en las grabaciones de la primera parte de la película, y todo el equipo se divirtió mucho en el set.

El rodaje de la nueva película de Netflix “#AskTaktikleri" protagonizada por #DemetÖzdemir & #ŞükrüÖzyıldız terminará este martes en Cappadocia. pic.twitter.com/T4e9jbjqHr — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) August 1, 2021

No cabe duda de que Demet Özdemir se encuentra en su mejor momento profesional y también personal. Es una de las actrices más solicitadas en su país desde que triunfó como Sanem en Pájaro soñador junto a Can Yaman. Desde que terminó su exitosa Mi hogar, mi destino junto a Ibrahim Çelikkol, los productores se la rifan, y por eso se apresuraron a ofrecerle un nuevo papel, que ella aceptó de inmediato pese a ser de nuevo comedia, género del que había decidido alejarse por un tiempo.

