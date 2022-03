Kerem Bürsin fue embajador de la Swim Week by Moda Cálida, en Gran Canaria, por su 25 aniversario.

de la en Gran Canaria, por su 25 aniversario. El actor turco se acaba de separar de Hande Erçel, con quien coprotagonizó Love is in the air, y quien ha sido su novia durante un año.

Kerem Bürsin le ha cogido el gusto a nuestro país, y España también parece querer seguir teniéndolo como rostro internacional en eventos de renombre. Así, tras su paso como embajador, el pasado mes de octubre, de la Swim Week by Moda Cálida, que se celebra en Gran Canaria, ahora es Málaga la ciudad que ha decidido contar de nuevo con él. Y es, ni más ni menos, para un evento del calibre del Festival de cine que tiene lugar desde hace 25 años en la ciudad andaluza.

El turco, protagonista de la comedia romántica Love is in the air, llega el viernes 18 de marzo a la ciudad y será uno de los participantes en la inauguración, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, por lo que desfilará por la alfombra roja junto a otros grandes nombres del panorama artístico nacional, y participará en la gala presentada por el actor Pepón Nieto, en la que actuarán artistas como Manolo García o Camela.



Toni Anne Barson Getty Images

Esta edición del Festival de Málaga es la primera que recupera espacios para el encuentro y el evento social, después de dos años de pandemia. Hasta el 27 de marzo se proyectarán y premiarán los últimos estrenos del cine español y también internacional, consolidando así el Festival de Málaga como uno de los certámenes de cine más importantes.

Kerem Bürsin, noticia por su ruptura con Hande Erçel

Kerem Bürsin llega a Málaga en medio de la polémica que lleva semanas protagonizando debido a su ruptura con la que fue su pareja en Love is in the air y que ha sido su novia durante el último año, Hande Erçel. De momento, ninguno de los dos ha hablado sobre ello, aunque la agencia de prensa de Bürsin sí se pronunció recientemente a raíz de rumores que vinculaban al actor con la locutora de radio Elif Gökalp. "No hay nadie en su vida", dijeron en ese momento.

En estos últimos días, hemos visto cómo Hande Erçel eliminaba a su ex de su lista de seguidores de Instagram, así como todas sus fotos juntos, tanto las personales como las profesionales (que había dejado en un principio). Kerem no ha tomado esa decisión tan drástica, aunque sí borró las imágenes personales con Hande.

El actor se ha volcado en recuperar su afición por el deporte, y ha decidido compartir ese estado de ánimo con sus seguidores, dando a entender que sigue su vida y que está feliz y tranquilo al haber recuperado sus rutinas. El último ejemplo es una fotografía que acompaña de un cuento sobre "Los dos lobos" que hay dentro de cada uno de nosotros, el malo y el bueno; uno representa la rabia, los celos y el lamento, mientras que el otro es la alegría, la serenidad y la paz. "Gana el que cada uno alimenta", concluye.

