Después de haber abandonado su puesto de presidenta en empresas Karci, Cemilé quiere empezar de nuevo a ganarse la vida con algo que le apasiona: coser. Así pues, gracias a Hasefe, que le presta algo de dinero, pone un taller se costura en su antiguo barrio. Después de alquilar el local que desea, es hora de ponerse manos a la obra con la compra de maquinaria.



Por otro lado, Caroline ha tomado la decisión de abandonar la casa en la que vive junto a Alí, pero no lo hará sola, sino con Mustafá. La bella holandesa ha resuelto apostar todo a su relación con Kenan. Espera que su nuevo amante pueda hacerse con la fortuna de Selma y costearle la vida que se merece. Parece que el lujo y el dinero han llamado a su puerta.

Berrin renuncia a su trabajo

Mientras tanto, Berrin acude a otra reunión del sindicato. En la sala también están presentes Aytén y Ahmet. La joven Akarsu casi no puede disimular los celos que le da ver la buena sintonía que existe entre su amiga y su antiguo amor. Renunciar a Ahmet para estar al lado de Zehra es uno de los mayores sacrificios que ha tenido que hacer. Finalmente, Berrin, opta por renunciar a su trabajo, aunque no revela el verdadero motivo.

Al caer la noche, Aylín acompaña a Mete a uno de sus conciertos. Como Süleyman también actúa con la banda, entre el público está Soner. Al terminar el espectáculo, este se acerca Aylín y le pide que le conceda dos minutos, tiene algo importante que decirle. Con el rostro compungido por la tristeza, le confiesa que ha decidido marcharse de la ciudad y está vez no volverá.

