La cercanía entre Cemilé y Arif ha aumentado considerablemente desde que este ayudó a los Akarsu con todo el tema de Ösman. Lo cierto es que la mujer y el recién llegado al barrio se han hecho muy amigos y, ahora, la confianza entre ambos es plena. ¿Seguirá igual cuando ella descubra lo que oculta su verdadero pretendiente?



Por otro lado, la policía ha iniciado una investigación para dar con el paradero de Ösman. Varios agentes, incluso, se presentan en casa de Berrin para saber si el adolescente se encuentra ahí, pero nada más lejos de la realidad. Berrin se presenta posteriormente en el apartamento de su madre y la reclama por no haberle contando antes qué era lo que estaba pasando con su hermano.

Hakan acepta el trato de Caroline

Mientras tanto, Hakan tiene una nueva conversación con Caroline acerca de la propuesta que le hizo la noche anterior. Está dispuesto a casarse con ella y darle la mitad de la fortuna cuando su padre se muera a cambio de que se convierta en la donante de Zehra. La holandesa no cabe en sí de felicidad al darse cuenta de que su plan está saliendo a las mil maravillas.

Por su parte, Soner ya se ha enterado de que Ösman se ha convertido en el joven más buscado de toda la ciudad y pone sus recursos al servicio de Cemilé y compañía para dar con él. “Debemos encontrarlo antes que sus oponentes políticos o la policía”, comenta el millonario a Bahar, quien también está preocupada por la situación.

