Caroline se autolesiona y llama a gritos a Hakan. Acto seguido, le pide que la tumbe en la cama. Cuando ve aparecer a Ekrem, tira de Hakan hacia ella y le hace creer a su novio que este ha querido abusar de ella. “Suéltame, no me hagas daño, por favor”, repite una y otra vez haciéndose la víctima.



Ekrem coge a su hijo por la espalda y lo golpea, creyendo que ha intentado violar a su pareja. “¿Cómo has podido hacerme esto? Has tratado de acostarte con mi mujer, desgraciado”, sentencia. Hakan trata de hacerle entender a su padre que todo fue una trampa y que él no hizo anda, pero sus palabras no surten efecto. Después, se ve obligado a abandonar la gran mansión por miedo a posibles represalias.

El sentimiento de culpa de Soner

Por otro lado, Soner y Bahar cada día están más cerca. Mientras pasan la noche en sus respectivos cuartos, no pueden dejar de pensar el uno en el otro. Lo cierto es que ambos ya están enamorados, pero, por miedo, no se atreven a confesar sus sentimientos. ¿Podrá tener pronto Deniz la familia que siempre ha soñado?

A altas horas de la madrugada, la pareja se reúne en la cocina para tomar un té. Finalmente, se dejan llevar por la pasión y terminan besándose apasionadamente. A continuación, regresan a sus cuartos. Bahar sonríe como una colegiala recordando el tierno momento, pero Soner ahora se siente culpable, pues tiene la sensación de haber traicionado a Aylín. ¿Acaso no tiene derecho a fijarse en otra persona y rehacer su vida?

