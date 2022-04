Bahar y Soner beben juntos en un par de copas. El hombre tiene tal borrachera encima, que la profesora de baile decide meterlo en la ducha para que se despeje un poco. Este, llevado por lo que siente por ella, la atrae hacia sí y bajo el agua, que comienza a correr a su alrededor, dan rienda suelta a su pasión. Al día siguiente, se despiertan abrazados en la misma cama.



Lo mismo ocurre con Arif y Cemilé. El hombre abre los ojos y ve a su amada a su lado. Hace mucho tiempo que el tendero no recuerda un momento tan feliz como este y no quiere que termine nunca. “Dormir contigo es tan agradable que no lo cambio por nada del mundo”, le dice de forma cariños a Cemilé cuando esta abre los ojos.

Soner deja a Bahar sola en su habitación

Antes de que Bahar se despierte, Soner sale de la habitación sin hacer ruido. Es la primera vez que está con una mujer que no es Aylín. El peso de la culpa lo come por dentro y decide ir al cementerio a visitar la tumba de su esposa. Ante su lápida le pide perdón si le causó daño lo que pasó la noche anterior con la profesora de ballet.

Por otro lado, Ekrem cae en la trama de Caroline y toma la decisión de desheredar a Hakan. Sin embargo, para sorpresa de la holandesa, descubre que su novio tampoco la ha incluido en el nuevo testamento; piensa dejar parte de su fortuna a Zehra y la otra mitad donarla a investigaciones científicas.

