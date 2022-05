Después de que Mete se inculpara por el asesinato de Mithat para salvar a su hermano y fuera condenado, la familia de Ayça ha decidido comprometerla con un chico al que no quiere, por lo que se escapa de su casa y pide ayuda a los Akarsu: “No puedo sentenciar mi vida de esa forma, quiero elegir por mí misma”.



La familia al completo idea un plan. Esa misma noche, Mete se escapará de la cárcel y huirá con Ayça fuera del país. No obstante, el joven nunca llega al lugar del encuentro pactado. En su lugar, Tugrul pasa con el coche y lanza una pérfida sonrisa a los presentes. Cemilé, que ha acompañado a la muchacha hasta el sitio, entiende ahora que su hijo está en manos del criminal. “Seguro que pedirá algo a cambio, eso lo sé”, dice cuando regresan a casa.

Un día más tarde, el teléfono sigue sin sonar y el clan al completo se desespera. La madre de Ayça se presenta en su casa y se la lleva a la fuerza con la intervención de la policía. La chica se resigna ante su fatal destino. A su vez, Filiz tiene una discusión con Soner en mitad de la carretera cuando este le dice que no la ama.

Desesperada, se lanza ante uno de los coches que pasan por el lugar y muere en el acto. El hombre queda destrozado por la defunción de su amiga y lo mismo ocurre con Bahar, que se siente responsable del fallecimiento de la mujer. Sin poder soportar la culpa, escribe una carta de despedida a Deniz y a su padre y se marcha lejos.

Berrin tiene un hijo de su difunto marido y le llama Ahmet

Pasan varios meses y Mete continúa desaparecido. Cemilé se ha convertido en un fantasma que solo vive por la esperanza de volver a saber algo acerca de donde está su hijo. Este, por su parte, se encuentra encerrado en una especia de mazmorra con los ojos cerrados. Paralelamente, en Turquía ha estallado una guerra y la dureza del ejército aterroriza a parte de la población.

Cerca de allí, Ayça ha tenido que sucumbir a las órdenes de su madre y se ha comprometido con un pretendiente que no es de su agrado. Todavía no se ha casado, por lo que Ösman le propone un plan. “Conviértete en mi esposa. Cuando Mete regrese, nos divorciaremos y podrás estar con él”. La adolescente valora la idea.

Por otra parte, Berrin se ha convertido en madre de un niño al que ha llamado Ahmet, como su difunto esposo. La mujer trata a Hakan cada vez que se ven con mucha hostilidad, pues le culpa del asesinato de su marido. Zehra intenta provocar un acercamiento entre ambos, pues no quiere que sus padres se lleven tan mal.

