Mete quiso escaparse de la cárcel y huir con Ayça fuera del país. No obstante, el joven nunca llega al lugar del encuentro. En su lugar, Tugrul pasó con el coche y lanzó una pérfida sonrisa a los presentes. Cemilé, que había acompañado a la muchacha hasta el sitio, entendió ahora que su hijo estaba en manos del criminal. “Seguro que pedirá algo a cambio, eso lo sé”, dijo cuando regresaron a casa.



Un día más tarde, el teléfono seguía sin sonar y el clan al completo se desesperaba. La madre de Ayça se la llevó a la fuerza con la intervención de la policía. La chica se resignó ante su fatal destino: casarse con alguien a quien no quería. A su vez, Filiz tuvo una discusión con Soner en mitad de la carretera cuando este le dijo que no la amaba.

Bahar se marchó de la ciudad tras la muerte de Filiz

Desesperada, se lanzó ante uno de los coches que pasaban por el lugar y murió en el acto. El hombre quedó destrizado por la defunción de su amiga y lo mismo ocurrión con Bahar, que se sintió responsable del fallecimiento de la mujer. Sin poder soportar la culpa, escribió una carta de despedida a Deniz y a su padre y se marchó lejos.

Pasaron varios meses y Mete continuaba desaparecido. Cerca de allí, Ayça tuvo que sucumbir a las órdenes de su madre y se comprometió con un pretendiente que no era de su agrado. Todavía no se había casado, por lo que Ösman le propuso un plan. “Conviértete en mi esposa. Cuando Mete regrese, nos divorciaremos y podrás estar con él”. La adolescente valoró la idea. Por otra parte, Berrin se convirtió en madre de un niño al que llamó Ahmet.

