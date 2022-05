Después de su boda con Arif, Cemilé está más feliz que nunca. Lo único que empaña su dicha es la angustiosa situación que está viviendo su hijo mediano Mete. El joven ha escapado de las manos del malvado Tugrul para dar con sus huesos de nuevo en prisión por la muerte de Mithat. Desde hace meses, su vida ha transcurrido de un encierro a otro.

Unos días más tarde, la policía llega a la casa de Cemilé y sin más explicaciones detiene a Arif. Antes de que llegue la noche, un agente le comunica que su marido fue abatido cuando era trasladado a la cárcel porque trató de fugarse. La mujer se presenta en la morgue junto con su familia para recoger el cuerpo de su marido, pero las autoridades se niegan a entregárselo. Ni siquiera Soner puede hacer algo.

Halit confiesa y Mete es liberado

Pasan varias semanas y Halit, el padre de Aydín, se presenta en comisaría para confesar que él fue quien asesinó a Mithat. A continuación, se quita la vida en su celda ahorcándose. Mete es liberado al confirmarse que él no tuvo nada que ver en la muerte del muchacho.

Ayça está muy contenta de tener a su amado finalmente en la calle y le prepara ilusionada la habitación en la que dormirá cuando regrese a casa. Sin embargo, desde el reencuentro entre ambos, él se comporta bastante frío con ella. Lo cierto es que el chico todavía no ha superado el infierno que ha vivido durante este tiempo y está muy trastornado ¿Podrá ser el de antes?

Al caer la noche, Cemilé recibe una llamada de Tugrul, quien le confiesa que tiene a Arif retenido y que no murió como todos piensan. El pérfido hombre le exige a la mujer que se convierta en su esposa a cambio de soltar a su amado: “Demuestra cuanto le quieres”.

Por otro lado, Hakan piensa vengarse de Caroline por todo el daño que hizo a su familia. Trata de seducirla para luego desenmascararla ante su padre y así evitar que se quede con su fortuna. Además, Soner ha logrado que Bahar acepte visitar nuevamente a Deniz y está a tan solo un paso de conquistar de nuevo su corazón.

