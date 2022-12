Patricia sigue los consejos de Yolanda y, para vengarse de Helena, comienza a acercarse a Héctor en Diseñando tu amor. La mujer se presenta en casa del taxista con una vil excusa y Helena los descubre en una actitud algo comprometida. Cuando se queda a solas con su novio, le echa en cara que haya iniciado una amistad con una de las personas que más la odia: «Siento que me traicionaste». Por otro lado, Ricardo investiga y descubre las señas del barrio donde está viviendo Valentina. Finalmente, se produce el esperado reencuentro entre amos.

La joven no puede creer que su exnovio, quien dice seguir amándola, esté vivo y, de nuevo, ante ella. Este repentino regreso tiene en vilo a Claudio, quien ve tambalear su relación con Valentina. Sin embargo, esta le asegura que no tiene nada que temer, pues ya no siente nada por Ricardo: «Él forma parte de mi pasado y tú eres mi presente y mi futuro». Tanto es así, que la pareja decide seguir adelante con los planes de su próxima boda.

Helena vende el rancho que era de Patricia a su padre

Al día siguiente, Valentina se cita con Ricardo para conversar acerca de todo lo que pasó después del accidente de avión. La chica le deja claro que no piensa renunciar a su amor por Claudio. Por otro lado, Helena logra hacerse con al rancho que pertenecía a Patricia y Ricardo. Sabiendo que su padre Guillermo, también lo quiere, acepta vendérselo a cambio de que, de una vez, la deje en paz. No piensa retomar el contacto con él nunca.

Lejos de allí, Ricardo no soporta la idea que Valentina se vaya a casar con Claudio y piensa impedirlo. En su plan, encuentra una aliada inesperada: Nora. La chica intenta persuadir a su hermana para que permanezca al lado de exnovio por el delicado estado de salud en el que se encuentra este tras el accidente. Además, Leonardo le anuncia a Helena que hay en marcha una campaña con la imagen de Camila, pero sin su consentimiento. Claudio es señalado como el culpable de lo sucedido.