Helena no le pude perdonar a Héctor que haya pasado la noche con Patricia, pero él le asegura que no pasó nada entre ellos y que, solamente, le dio cobijo a la mujer en Diseñando tu amor. Mientras tanto, Claudio le confiesa a Valentina que el estado de salud de Ricardo es grave y puede que no le quede mucho tiempo de vida. Además, Camila logra recordar al hombre que le salvó la vida, que resulta ser, nada mas y nada menos, que…¡Ricardo! Ambos se encuentran en casa de Valentina.

Por otro lado, Nora llama “hipócrita” a su hermana, ya que no siente su apoyo ahora que se quiere lanzar como modelo y le reprocha que toda su atención esté con Fátima: «Hace mucho que dejé de importarte». Sin embargo, las palabras de la joven no impiden a Valentina enfrentarse a Leonardo cuando le pilla alzándole la voz. Incluso, se atreve a darle una bofetada.

Majo le hace una seria advertencia a Leonardo

Cerca de allí, Patricia jura vengarse de Enrique luego de que la traicionara, al mismo tiempo que Helena quiere evitar a toda costa que Yolanda se entere que se ha quedado sin director artístico. Además, Héctor le aconseja a Claudio que luche por Valentina o, de lo contrario, podrá arrepentirse de sus malas decisiones.

En la empresa, Majo llega a la oficina de Leonardo y lo encuera en una actitud comprometida con Nora. La mujer le le advierte que si se entera Helena de que tiene un romance con una de las modelos, es capaz de echar a la hermana de Valentina de la compañía. Entretanto, Camila busca a Ricardo, al mismo tiempo que la salud de este empeora y pierde la memoria de forma, momentánea. Además, Nora trata de meter cizaña entre Helena y Héctor.