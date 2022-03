Beren Gökyıldız se dio a conocer en nuestro país con la serie Madre, junto a Cansu Dere, a quien ahora vemos en Infiel .

se dio a conocer en nuestro país con la serie Madre, junto a Cansu Dere, a quien ahora vemos en . Va a protagonizar la historia de Ana, la de las tejas verdes, basada en el cuento infantil canadiense de Lucy Maud Montgomery,

La entrañable actriz turca Beren Gökyıldız, que cautivó al público español con sus interpretaciones de Melek/Turna en Madre, junto a Cansu Dere, y más tarde Öykü en Mi hija, con Bugra Gülsoy, continúa imparable en su carrera y ahora da el salto internacional. La pequeña, de 12 años, protagoniza la adaptación para Turquía de The Girl of the Green Valley, el cuento infantil Ana, la de las tejas verdes, que se basa en la serie canadiense Anne with an E, emitida internacionalmente en Netflix.

El libro de de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery narra la historia de dos solitarios hermanos de mediana edad de finales del siglo XIX, Matthew y Marilla Cuthbert, que toman la decisión de adoptar a un niño huérfano para que les ayude en su antigua granja de Green Gables, a las afueras de la ciudad canadiense de Avonlea (en la Isla del Príncipe Eduardo). Su sorpresa será cuando al ir a recoger al niño al tren, descubran que la elegida es una pequeña de 13 años, Anne Shirley, despierta, habladora, imaginativa y muy brillante.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La adaptación para Turquía se titulará Yesil Vadinin Kizi y contará previsiblemente con 120 episodios de 45 minutos cada uno. Dirigida por Murat Senöy y Çagil Nurhak Aydogdu y producida por Yesil Yapim, estará protagonizada por Beren Gökyıldız y de momento se desconocen qué otros actores y actrices la acompañarán. La serie se emitirá posiblemente a nivel internacional, aunque tampoco se conocen más detalles.

¿Qué ha estado haciendo hasta ahora Beren Gökyıldız?

Este es el primer proyecto de la pequeña Beren, después de su última serie fallida, Infancia, que fue retirada de la pantalla después de dos meses y 11 capítulos. La historia sobre cuatro niñas huérfanas no comenzó con muy buen pie y Fox Turkiye optó por cancelarla poco después de su estreno por la bajada de audiencia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En ese año, 2020, Gökyıldız también participó en la famosa serie Mucize Doktor, pero desde entonces se había centrado en sus estudios a la espera de algún proyecto que le mereciera la pena aceptar. Con siete series a sus espaldas ya a su temprana edad y varios premios por su trabajo, la joven actriz confía en que esta vez sí vuelva a ser un éxito su apuesta, que además la va a catapultar a nivel internacional.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io