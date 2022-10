Can Yaman vuelve a ser noticia por sus trabajos, más que por sus relaciones sentimentales. Recientemente hablábamos de él con motivo de su incorporación a las grabaciones en Hungría de la segunda apuesta de Disney+ en Turquía, El Turco, serie que protagoniza. Ahora nos toca anunciar el exitoso estreno de su primera serie grabada íntegramente en italiano y fuera de su país, Viola come il mare, cuyo reparto encabeza junto a Francesca Chillemi, con la que ya se ha rumoreado que mantiene un romance.

La serie arrancó en Italia el pasado 30 de septiembre, con muy buenos datos de audiencia, llegando incluso a ser líder, con más de 3,4 millones de espectadores y 22,7% de share, y picos de más de cuatro millones. Lo que no cabe duda es que la serie impacta por la belleza y atractivo de sus protagonistas, que lucen todo su glamour. En el caso de Can Yaman, aunque ya estamos acostumbrados a verle mostrando músculo, nos vuelve a impresionar con su espectacular cuerpo y su atlético torso semidesnudo. Es el reclamo principal de su vídeo promocional.

🎥 Linda e otimista, #ViolaVitale vai até Palermo investigar seu passado. Aqui ela conhece o inspetor #FrancescoDemir, charmoso, talentoso mas não muito confiante na raça humana: seu oposto! 😉 Em setembro, #ViolaComeIlMare 💜

#CanYaman #FrancescaChillemi pic.twitter.com/kVZmPdjace — Portal Viola come il Mare (@ViolaComeilMare) August 1, 2022

La pareja formada por Can Yaman y Francesca Chillemi ha dado mucho que hablar durante estos meses de rodaje en Italia. Son dos guapos a los que ya se les ha vinculado sentimentalmente. Sin embargo, las críticas de los más profesionales del sector audiovisual en Italia no los han dejado en tan buen lugar, ni a los actores ni a la serie. "Muchos colores no hacen un arcoíris sino un garabato", titulan algunos medios italianos, y la definen como pretenciosa, añadiendo que lo tiene todo para triunfar por la belleza de los paisajes y sus personajes, pero se queda corta en cuanto a argumento, repitiendo ideas ya trilladas y banales.

¿De qué trata Viola come il mare, la serie italiana de Can Yaman?

La serie trata sobre Francesco Demir, un brillante inspector de policía que se ve sorprendido por Viola Vitale, una joven que ha dejado Paris para volver a Sicilia y sufre un síndrome neurológico extraño con el que ayudará a Francesco en sus investigaciones, al tiempo que busca a su padre desaparecido.