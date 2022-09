Aunque últimamente es más noticia por sus supuestas relaciones sentimentales, el apuesto Can Yaman no deja de dar pasos firmes en su profesión interpretativa. Después de permanecer casi dos años en Italia, donde ha grabado la serie Viola come il mare que se estrena el próximo 30 de septiembre, y donde aún tiene pendiente la grabación de la súper producción Sandokán, abandona ahora el país por unos meses para grabar en Hungría otra de las grandes apuestas de Disney+, El turco.

Él mismo lo ha anunciado a través de sus redes sociales: "En los próximos 6 meses estaré en Budapest filmando una serie muy particular en muchos aspectos... Es una gran emoción, será una experiencia dura y agotadora, no será un papel sencillo. Una vez terminado, estoy seguro de que será una gran satisfacción para mí. Aunque tengo un poco de miedo, estoy feliz y no veo la hora de enfrentar nuevos desafíos: como actuar en inglés por primera vez después de hacerlo en italiano. Me espera un período intenso durante el cual tendré que ser disciplinado y concentrado: y lo seré".

Can Yaman se marcha por seis meses pero volverá a Italia

Así, el actor turco a quien en España conocimos con Pájaro soñador y hemos seguido viendo en telenovelas como Matrimonio por sorpresa, Dolunay o El hombre equivocado, da un nuevo paso en su carrera y, después de grabar por primera vez en italiano, lo hará ahora en inglés. Las producciones de Disney + Turquía están teniendo una gran repercusión internacional, pues la productora americana acaba de desembarcar allí y ha anunciado varios proyectos con los más reconocidos actores y actrices. El primero ya despuntó, con Engin Akyürek como protagonista. Para los próximos se cuenta con Demet Özdemir, entre otros.

Can Yaman añade también en sus redes sociales que tiene intención de regresar a Italia para seguir con proyectos importantes que ha iniciado y "obviamente para seguir al gran equipo de 'Mania' que trabaja con gran compromiso y sin descanso". Concluye su comentario en Instagram con una emotiva frase: "Tengo que dar otro paso importante para realizar mi sueño: ser ciudadano del mundo".

La noticia de su marcha llega después de un verano bastante movido para él, pues tuvo que mudarse debido al acoso de algunos fans. Pero también ha vivido momentos gloriosos, como ser merecedor del premio al mejor actor internacional en el Festival de cine de Venecia. Mientras tanto, las grabaciones de la gran producción Sandokán siguen demorándose, al parecer por problemas de logística, y la prensa no deja de vincularlo sentimentalmente con distintas novias, aunque ninguna de ellas, después de su ruptura con Diletta Leota, ha llegado a confirmarse.

Antes de marcharse para Hungría, Can Yaman rodó varios spots, con los que deja un buen sabor de boca a sus fans italianas que no podrán verle en los próximos seis meses.

