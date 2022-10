Carlo se vio obligado a confesar su traición a Feven: "Perdóname, sé que cometí una estupidez y no sabes cómo me arrepiento, de verdad". Esta última, en respuesta, lo dejó, pues no podía estar con alguien que la engañó. Carlo, hecho pedazos por lo sucedido, se sintió culpable y le confesó todo a Alessandro, quien, se puso de parte de la que era su cuñada: "No dejas de comportarte como un crío".

La conversación entre ambos fue a más y Carlo atacó a Alessandro con el síndrome que padece Max. El chico se enteró así que es Asperger. Sus padres hablaron con él y le tranquilizaron: "No quisimos decirte nada antes para no condicionarte, cariño". Max dio muestra de una gran madurez y afrontó la situación sin tener una nueva crisis nerviosa.

Emma pasó por el quirófano por un quiste

Los problemas para Alessandro no terminaron ahí. Su jefe le despidió y ahora no sabía cómo contarle a Cristina que se había quedado sin trabajo. Sabía que la situación podía pasar de ser nefasta a crítica si su esposa descubría lo que había sucedido.

Mientras tanto, Emma se enteró en una revisión que tenía un tumor benigno. La mujer no quería contarle a su familia nada acerca del pequeño quiste y, para justificar su ausencia durante su operación, les dijo que se iría a un crucero.

No obstante, su mentira no duró mucho y terminó confesando la verdad a su marido e hijos. El día de la operación no tardó en llegar y Sara, en complicidad con sus hermanos, contrató a una enfermera para que ayudase a su madre durante su convalecencia. Esto no gustó para nada a Ettore, que no estaba al tanto de lo que planeaban sus hijos.

Por otro lado, Stefano regresó a la ciudad al mismo tiempo que Ambra estaba en mitad de una crisis con Giada. Todo apuntaba a que la relación podría convertirse en un peligroso triángulo amoroso. A su vez, Giulia conoció a un policía llamado Alberto