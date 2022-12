En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Lucía urdió un cruel plan para separar a su amado de Gaviota, definitivamente, mientras que Paula vivió un especial reencuentro con Arthur. En el capítulo 35 de hoy en Café con aroma de mujer, el segundo encuentro entre Gaviota y Sebastián tras la marcha de esta a Nueva York, culminó con una esperada reconciliación. Después de hablar largo y tendido sobre las acusaciones que la familia Vallejo vertió sobre la joven, el empresario está más seguro que nunca de que todo aquello que se le imputa a su amada es mentira.

Sebastián le pide perdón por haber creído en los engaños de su madre y sus hermanos. «Debí hacerle caso a Marcela cuando me dijo que no había pruebas de tu culpabilidad en el supuesto secuestro de mi padre», comenta el hombre a su novia. Esta, aunque con reservas, decide abrir de nuevo su corazón al amor y darle una nueva oportunidad a Sebastián.

No obstante, la chica todavía no se atreve a confesarle que está esperando un hijo suyo, pues no quiere que esta reconciliación se base en una “obligación”. Por su parte, Sebastián se propone hablar con Lucía y terminar con cualquier atisbo de esperanza de su exnovia acerca de seguir adelante con su romance.

Un paso más en la pareja

Por otro lado, Paula y Martín dan un paso más en su relación y acaban comprometiéndose. La pareja comienza a buscar regalos para formar así la lista de bodas y, también, muebles para la que será su futura casa. Poco a poco, el novio comienza a dar muestra de actitudes extrañas con el dinero y se revela que no es nada más que un estafador. Aunque los Vallejo ni por asomo se imaginan la clase de tipo que es.