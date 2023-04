El amor platónico de Mercedes Milá es William Levy, de eso no hay dudas. La presentadora siempre ha manifestado públicamente su atracción al actor de ‘Café con aroma de mujer’, y ambos han mostrado en alguna que otra ocasión la buena relación que les une. De hecho, el accedió hace unos meses a una entrevista de Mercedes con cientos de fans en un teatro, en el que demostraron gran complicidad.

Sin embargo, unas declaraciones del actor cubano hacían saltar todas las alarmas sobre la buena relación que les une. "Lo que ella hizo, declarar su amor por mí, no lo podría hacer un hombre. Va preso", declaró el actor. Unas palabras que han causado un gran revuelo y de la que la propia Mercedes Milá se ha hecho eco.

Una vez más, y sin pelos en la lengua, Mercedes Milá ha hecho frente a estas palabras del actor sobre ella a través de sus redes sociales: "Querido William, he leído que te preguntaron por mí y que te intentaron, pues eso, meter en jardines donde tú tuvieras que hablar mal de mi y eso pasa mucho, me pasa a mi mil veces y no lo has hecho".

Para Mercedes Milá, la responsabilidad de estas palabras no son del actor, sino de los periodistas que le hicieron la pregunta. Además, da la razón a William Levy por sus declaraciones, que muchos han calificado como desafortunadas.

"Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto. Si la entrevista que yo te hice en el teatro Pavón con todas nuestras amigas, tus fans, la hubiera hecho un hombre a una mujer, tú dices ‘estaría preso’, bueno preso, no, pero desde luego lo hubieran puesto a parir, segurísimo", afirma la presentadora.

"En cambio yo me pude permitir hacerte un masaje en el cuello, darte besos…porque es evidente que cuando yo dije que tú ya no me habías escrito, que no me habías llamado, etc… Era una mezcla de risas y de medio corazón ¿No? Y tú dices ‘bueno yo no me puedo ocupar de eso’, pues tienes toda la razón del mundo’", termina la presentadora su mensaje, dándole la razón a su amor platónico y dejando claro que lo apoya en cada una de sus palabras.



