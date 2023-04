No es un secreto que Laura Londoño, la entrañable Gaviota de Café con aroma de mujer, bebe los vientos por España y ahora ha querido volver a dejar constancia de ello. Ha sido con motivo de la celebración de la Feria de Abril de Sevilla que la actriz ha tomado la iniciativa de emular esa fiesta en su propio país, Colombia, y se ha vestido de flamenca junto a su familia.

"Colombia tiene su pedacito del corazón de Sevilla y su feria, siempre he querido ir y pues empecé por aquí", comenta junto a unas preciosas fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram. La actriz ha elegido un tradicional traje de flamenca, blanco y con lunares rojos, ajustado y con el típico volante en la parte inferior, que combina con otros clásicos pendientes de aro de color rojo y una gran flor del mismo color en la cabeza. El atuendo más acorde con la emblemática festividad sevillana.

Y no solamente ella viste así. En las fotos, podemos ver a toda la familia celebrando el evento. Por un lado, su hija mayor, Allegra, de tres años, luce también un vestido de faralaes, blanco y con lunares rojos y volantes en la parte de la falda. En este caso, no lleva pendientes ni la flor típica, pero sí unos detalles de purpurina de colores en la cara. La pequeña de la familia, Mikaela, de un año, no viste con traje de flamenca, pero sí toda de rojo, para ir acorde a la situación. El esposo de Laura, el cineasta Santiago Mora, por su parte, lleva un traje de color azul con una camisa de rayas vesticales azul y blanca, que también conjunta con la escena.

Laura ha reconocido muchas veces que está enamorada de España y que le encantaría venir a vivir a Madrid con su familia. La actriz nos ha visitado en varias ocasiones y recientemente pudimos verla en el programa Planeta Calleja, que la llevó a los cafetales colombianos donde se grabó la serie que la ha hecho popular a nivel mundial.