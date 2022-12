En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, tras una romántica reconciliación, Sebastián y Gaviota separaron de nuevo sus caminos por culpa de una noticia inesperada. En los capítulos 39 al 43 de esta semana en Café con aroma de mujer, tras abandonar Nueva York, Gaviota regresó a Colombia sin decirla nada a Sebastián. Allí se reecontró con su madre y con sus amigas recolectoras de la hacienda. Con el dinero que ganó en Estados Unidos, ambas decidieron poner un puesto de arepas junto con Maracucha y así obtener lo necesario para iniciar una vida lejos del pueblo, concretamente en Bogotá: «No quiero estar aquí cuando nazca mi hijo».

Leónidas se convirtió en su mayor apoyo en tan duros momentos. Tanto es así, que se asoció con ella para asesorar a los empresarios cafeteros de la zona sobre el cultivo del café. Esa misma mañana, ambos se dirigieron a la hacienda de Carlos Mario. Allí fueron recibidos por Wilson, la misma persona que orquestó el secuestro de don Octavio y que, luego, acusó a Gaviota de ser la cabecilla del atentado.

Julia quiso que Bernardo visitase a un psicólogo

La joven le reconoció la voz, pero, al no tener pruebas, decidió no denunciarlo. Eso si, compartió sus sospechas con Leónidas y su madre, quienes le aconsejaron investigar a fondo el asunto. «Seguro que alguien le ordenó que te echara la culpa para separarte de Sebastián de una vez», dice el agrónomo, quien se compromete a ayudarla a descubrir quién fue la persona que la acusó de ser una criminal.

Por otro lado, Bernardo le reveló a su familia que es homosexual. Julia no reaccionó nada bien ante la noticia y le sugirió a su hijo ir al psicólogo para solucionar el “problema”. Él respondió con brusquedad: «Yo no tengo ninguna enfermedad mental». Mientras, Lucía compartió con Sebastián la noticia de su embarazo. Él le contestó que pensaba en hacerse cargo del bebé, pero no quería ni oír hablar de la idea de casarse con ella por obligación.