En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, tras la llegada al mundo de Sofía, Sebastián le pidió matrimonio a Lucía, mientras que Gaviota daba a luz a su hijo. En el capítulo 51 de hoy en Café con aroma de mujer, han pasado unas semanas desde que Lucía y Gaviota dieran a luz. Esta última ha comenzado a trabajar con Leónidas como asesora de empresas cafeteras. La fortuna hace que la pareja alquile una oficina en el mismo edificio donde Sebastián e Iván tienen la sede de Café Élite. Es así como se produce el esperado reencuentro entre la recolectora y su amado.

Ver de nuevo a Sebastián remueve muchas cosas dentro de Gaviota, sin embargo, la joven está decidida a olvidarle y nada mejor para lograr su objetivo que darse una oportunidad con Leónidas. ¿Conseguirá el agrónomo adueñarse de su corazón?

Por otro lado, Lucía, que ya se ha casado con Sebastián, se presenta en el hospital y habla con la doctora que la atendió en su parto para rogarle que dé de alta a su hija. Tras mucho insistir, puede regresar a la casa familiar con la pequeña y dulce Sofía. De regreso a casa, Sebastián se emociona al ver que su hija ya está con ellos.

Marcia rompe su aventura con Iván por Lucrecia

Mientras tanto, Marcia y Lucrecia se han convertido en inseparables tras compartir confidencias acerca de sus respectivos matrimonios. Es por eso que Marcia corta de raíz su aventura con Iván: «No me siento bien traicionando así a tu esposa y tampoco quiero que me uses a tu antojo».

Luego de varios días, Sebastián organiza un evento para presentar ante la prensa el nuevo café especial y, además, homenajear a su difunto padre. Tras consultarlo con Bernardo y Marcela, toma la decisión de invitar a Gaviota y a su madre. «Creo que sería bueno que ellas estuvieran presentes, pues formaron parte de la vida de papá», le comenta a sus hermanos.