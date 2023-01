En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Martín logró seducir a Lucrecia, mientras se planteaba si continuar con sus planes de boda con Paula. Al mismo tiempo, Eduard encontró una nueva fuente de ingresos algo polémica. En el capítulo 65 de hoy martes en Café con aroma de mujer, después de haberle confesado a Lucrecia todo acerca de su aventura con Iván, Marcia tiene miedo de las represalias por parte de este y, también, las de su marido Carlos Mario. La joven decide esconderse de ambos por miedo a las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, el mayor de los hermanos Vallejo debe lidiar con la decisión de su esposa: separarse de él cuanto antes. Lucrecia ha decidido ser libre y no parará hasta conseguirlo.

Por otro lado, Margarita recibe una mala noticia con respecto a su hijo. Todos sus amigos, incluidos Aurelio y Maracucha, que ya ha formalizado su relación, tratan de ayudarla. Mientras tanto, Sebastián todavía sigue dándole vueltas a la noticia de que Gaviota tuvo un hijo suyo y no fue capaz de contarle nada. Por un lado se siente traicionado, pero, por el otro, entiende que su amada no tuvo más remedio que esconder la verdad.

Lucía le pide a su suegra que no la delate ante Sebastián

Pasados unos días, Carlos Mario y Pablo Emilio se unen para acabar con los Vallejo. Ninguno de los dos ha soportado nunca la buena vida que la familia se ha dado durante varios años y tienen la intención de hacerles pagar por sus desplantes. La envidia y el rencor mueve a los dos hombres, quienes firman una alianza muy peligrosa.

A su vez, el estado de Sofía no mejora y la niña debe seguir ingresada en el hospital. Después de varias pruebas médicas, Julia se percatan de que su nieta no tiene el grupo sanguíneo de Sebastián, ni tampoco el de Lucía. Esta última, que ya no puede ocultar la verdad, le cuenta. Su suegra que la bebé no es hija biológica de Sebastián: «Me vi obligada a mentirle para que no me abandonara». Acto seguido, la mujer le suplica que le guarde su secreto.