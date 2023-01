En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Martín logró seducir a Lucrecia, mientras se planteaba si continuar con sus planes de boda con Paula. Al mismo tiempo, Eduard encontró una nueva fuente de ingresos algo polémica. En los capítulos 64 al 68 de esta semana en Café con aroma de mujer, Sebastián visitó a Gaviota en su apartamento y descubrió así que esta había tenido un hijo suyo, al que había puesto de nombre Fernando. La recolectora le confesó a su amado que pensaba decirle de su embarazo cuando viajó a Nueva York. «Pero Lucía me contó que ella, también, esperaba un bebé y fue cuando resolví convertirme en madre soltera», le explicó con el rostro lloroso. Emocionado, tras conocer a su hijo, Sebastián compartió la buena nueva con Marcela, quien le animó a romper su matrimonio con su esposa y tratar de formar una bonita familia con Gaviota.

Por otro lado, Julia descubrió que Sofía no tenía el mismo tipo de sangre que Sebastián, ni de su madre. Ante los hechos, Lucía no tuvo más remedio que confesarle a su suegra que la niña no es hija de Sebastián. «Mentí por miedo a perderle», trató de excusarse la joven. A continuación, le pidió a la matriarca de los Vallejo que no la acusara ante su marido y guardase su secreto. Julia, desbordada por tanta información, salió del hospital donde estaba internada su nieta sin decir una palabra más.

Martín le dijo a Lucrecia que no pensaba casarse con Paula

Cerca de allí, Lucrecia, tras descubrir que Marcia era la amante de su esposo e impulsada por lo que siente por Martín, terminó su relación con Iván, a quien le pidió el divorcio. El mayor de los hermanos Vallejo intentó que su mujer le diese otra oportunidad, pero nada de lo que hizo surtió el efecto esperado.

Horas más tarde, Lucrecia se reunió con Martín y le contó acerca de su ruptura. Este le recibió con los brazos abiertos y tras un nuevo y apasionado encuentro, le dijo que él, también, terminaría su compromiso con Paula: «No la amo y no puedo casarme con ella por obligación».

Por otra parte, Julia se citó con Sebastián, dispuesta a contarle la verdad sobre el origen de Sofía. Sin embargo, este se le adelantó y le reveló sus planes de reconciliarse con Gaviota tras saber que esta tuvo un bebé suyo. Julia, entonces, decidió callar la mentira de Lucía, de momento.