En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Lucía tuvo que hacer frente a la exigencia de Julia, quien le ordenó que le contase a Sebastián la verdad sobre el origen de Sofía. En el capítulo 76 de hoy miércoles en Café con aroma de mujer, Lucrecia descubre que Martín es un estafador profesional que se dedica a enamorar a mujeres de mucho dinero, para luego robarles su fortuna. Dispuesta a darle un escarmiento, la mujer finge no haberse enterado de nada y acepta la propuesta de su amante de huir juntos el mismo día en el que este tiene pensado pasar por el altar con Paula.

Llega el día de la boda y la novia se prepara ilusionada en su casa. Sin embargo, su dicha dura poco. Lucrecia aparece y les cuenta a todos los Vallejo toda la verdad acerca de Martín. Además, les asegura que él no va a llegar a la Iglesia, pues la está esperando en el aeropuerto. «Por supuesto, no pienso ir. Ya he mandado a la policía para allá. Seguro que le atrapan», explica llorosa. Mientras tanto, Martín se impacienta ante la ausencia de Lucrecia. Ve llegar a varios agentes y logra escapar del lugar sin ser visto.

Martín le reprocha a Lucrecia que fuera capaz de traicionarle

Horas más tarde, Martín llama a Lucrecia y le pregunta por qué no acudió a su cita. Ella le cuenta que ya sabe todo sobre cómo se gana la vida y no piensa ser partícipe de sus estafas. «No sé cómo pude enamorarme de una persona que juega así con los sentimientos de la gente», sentencia la mujer.

Por otro lado, la relación entre Margarita y Leónidas se hace oficial. La pareja grita a los cuatro vientos que está enamorada. Algo que alegra mucho a Gaviota, pues siente que ambos pueden hacerse muy felices, el uno al otro. Mientras, el amor parece triunfar también entre Carlos y Bernardo. Tras el regreso de este último de Nueva York, los amigos han decidido darse una oportunidad con algo más. Ahora podrán quererse, libremente.