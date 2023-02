En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Lucía tuvo que hacer frente a la exigencia de Julia, quien le ordenó que le contase a Sebastián la verdad sobre el origen de Sofía. En el capítulo 77 de hoy jueves en Café con aroma de mujer, Martín llama a Lucrecia por teléfono y le echa en cara que fuera capaz de traicionarle. «Me dijiste que te vendrías conmigo a España, pero en el aeropuerto no estabas tú, sino policías buscándome. Por suerte, he podido escapar», le explica el hombre. Además, Martín le reconoce ser un estafador del amor, pero le asegura que sus sentimientos por ella si son verdaderos: «Caí víctima de mi propia trampa, porque me he enamorado de ti». Lucrecia se niega a creerle, pues no está dispuesta a unir su vida a alguien que se dedica a jugar con las personas, aunque eso le rompa el corazón.

Por otro lado, Bernardo llega hasta casa de su madre para preocuparse por su estado, después de la cancelación de la boda de Paula. El joven le asegura a su progenitora que, a pesar de que ella no acepte que es homosexual y trate de alejarlo de su vida, él siempre estará a su lado si lo necesita. «Puede que no pensemos igual, pero yo te quiero con todo mi corazón», dice el chico.

Sebastián apoya a Paula en su momento más duro

Mientras tanto, Sebastián se convierte en el principal apoyo de una destrozada Paula, que ve como todos sus sueños, de un momento a otro, se han derrumbado como un castillo de naipes. Vallejo intenta consolar a su hermana y levantarle el ánimo, asegurándole que todo lo que ha pasado no es su culpa: «Tú solo seguiste tu corazón, no eres responsable de que te hayan engañado».

Paula, también, está preocupada por lo que sus amigas puedan pensar de ella a partir de ahora, pues, en su momento, las instó a invertir con Martín. Un dinero, que, por supuesto, este les ha robado y no volverán a ver. «Esto compromete a nuestra hermana de forma legal. Podrían acusarla de ser cómplice de Tejeiros», comenta Sebastián a Marcela y Bernardo.