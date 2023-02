En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, el enlace de Paula y Martín no sale según lo planeado y familia se reúne en la casa de Julia para analizar los acontecimientos y posibles repercusiones. En el capítulo 80 de hoy martes en Café con aroma de mujer, Carlos Mario se quita la careta y destapa el motivo por el que siempre ha odiado a la familia Vallejo. Nada más y nada menos, que por envidia a su dinero, a sus tierras y a su respetabilidad dentro de la región. El mafioso amenaza a Iván de muerte si no le paga el dinero que le debe y no duda en enfrentar a Sebastián: «Voy a hacer que os quedéis en la ruina, os lo juro».

Horas más tarde, Sebastián entra en el despacho de Lucía, para hablar, de nuevo, sobre el divorcio. Esta le advierte a su esposo que si sigue con la idea de separarse, no permitirá que vea a la niña. Es entonces cuando Julia hace acto de presencia y le comunica a su hijo que Sofía no lleva su sangre. Lucía se ve obligada a desvelar el origen de la pequeña: «Fui a una clínica de fertilidad y me hice una inseminación».

Marcela descubre que está embarazada

Superado el shock inicial, Sebastián le exige a Lucía que abandone su puesto en la compañía familiar, que se marche de su casa y que renuncie a cualquier esperanza de quedarse con la custodia de la pequeña: «Sofía lleva mi apellido, legalmente es mi hija y ahora veo que no estás capacitada para cuidarla. No estás bien». Lucía se asusta al pensar que su todavía esposo puede cumplir con su amenaza y busca a Iván para firmar una nueva alianza con él.

Por otro lado, Marcela ha descubierto que está embarazada. La joven, que no ve que sea el momento de convertirse en madre, sopesa abortar, lo que la enfrenta, directamente, con Lemarcus. Este desea que su hijo nazca y le advierte a su pareja que si interrumpe la gestación, su relación se habrá acabado.