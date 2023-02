En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, el enlace de Paula y Martín no sale según lo planeado y familia se reúne en la casa de Julia para analizar los acontecimientos y posibles repercusiones. En el capítulo 81 de hoy miércoles en Café con aroma de mujer, la estancia de Lucía en casa de los Vallejo ha llegado a su fin. Sebastián se niega a compartir techo con la persona que, a base de mentiras, la alejó de Gaviota y, no contenta con eso, le mintió acerca de la paternidad de Sofía. Sebastián le da a su todavía esposa unas horas para recoger sus pertenencias y marcharse de la propiedad.

A Lucía no le queda más remedio que tratar de buscar cobijo en brazos de Iván, quien, solamente, la quiere a su lado para tratar de dañar de alguna forma a Sebastián. Ahora más que nunca, Lucía le promete al mayor de los Vallejo que le ayudará en lo que necesite para sacar el capital necesario de Café Élite para marcharse del país.

La importancia del perdón

Por su parte, Julia aplaude la decisión de su hijo Sebastián de divorciarse cuanto antes de Lucía y le pide perdón por no haberle contado lo que sabía acerca del verdadero origen de Sofía: «Siento que te he fallado como madre. Y no solo debo pedirte perdón a ti, sino, también, a Gaviota y a su madre, no me he portado bien con ellas».

Dicho y hecho, Julia conversa con ambas mujeres y, además de disculparse con ellas, les pide que se marchen a vivir con el resto de la familia. «Ustedes forman parte de nosotros y me gustaría ver crecer a Fernando de cerca», comenta la matriarca del clan. Tras mucho pensarlo, Gaviota y Carmenza terminan aceptando el ofrecimiento, mientras que Marcela, que está muy unida a Paula, últimamente, toma una decisión con respecto a su embarazo contando con Lemarcus.