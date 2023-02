En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Marcela y Lemarcus pelearon por la decisión de tener o no el hijo que la primera estaba esperando, mientras que Sebastián descubrió que no es el padre de Sofía. En el capítulo 86 de hoy miércoles en Café con aroma de mujer, la complicada situación que atraviesa la familia Vallejo ya no es un secreto para nadie. La prensa, finalmente, se ha hecho eco de los problemas legales en los que se ha visto envuelto el poderoso clan y los principales medios de comunicación del país tachan a Julia y a sus hijos de delincuentes. Esto hace que los acuerdos a los que Café Élite había llegado con varios clientes, sigan cayendo.

Por su parte, las diferentes informaciones llegan hasta oídos de los recolectores, quienes empiezan a temer por sus puestos de trabajo. Julia trata de tranquilizarles, pero nada de lo que hace surte efecto. Por fortuna, Gaviota está ahí para echarle una mano. Ella siempre se ha entendido muy bien con los recolectores y no duda en pedirles tiempo y paciencia hasta que todo se aclare. «Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar más duro que nunca», señala la mujer.

Julia comienza a dar muestras de apreciar a Gaviota

La matriarca de los Vallejo se muestra muy agradecida con la joven. Ahora que está comenzado a pasar tiempo con ella, se percata de lo injusta que fue cuando la echó de la hacienda, mientras Sebastián se encontraba en Nueva York. Julia da muestras de haber recapacitado a tiempo y de estar empezando a tomarle afecto verdadero a Gaviota.

A su vez, Sebastián se reúne con sus abogados para ver qué posibilidades tienen de salvar Café Élite de la ruina y del escarnio público. Todo se complica cuando la firma del mediado de los Vallejo aparece en varios documentos de vital importancia y que le señalarían a él como el responsable de las operaciones de lavado de dinero realizadas en la empresa cafetera.