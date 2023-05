En los capítulos de la semana pasada de El paraíso de las señoras descubrimos que la exesposa de Pietro, llega a Milán, acompañada de su nuevo esposo, un actor reconocido de nombre Frank, con tenebrosas intenciones. En el capítulo 6 de la temporada 2 de hoy miércoles en El paraíso de las señoras, con motivo de la semana de San Remigio, El Paraíso de las Señoras entregará a sus clientes un obsequio escolar por cada artículo adquirido. Mientras tanto, Rose descubre que Rockefeller abrirá su tienda por departamentos en un edificio disponible gracias a un préstamo del prestigioso banco de Mandelli, y que se levantará justo al lado del almacén de Pietro.

Vittorio ayuda a Andreina en el momento de firmar el contrato con Rockefeller pero, tras cerrar el acuerdo y haber acompañado a Eleonora fuera del edificio, descubre el plan tramado contra la condesa Torriani. Por otro lado, Corrado cambia los billetes de los paquetes a entregar para dispensar a Domenico del encargo y encomendárselo a Quinto.

Después de otra audición, Silvana se encuentra con un joven aspirante a actor, Leonardo Martelli, quien le recuerda que ya la conoció en una ocasión similar y la invita a tomar una copa, pero ella prefiere ir con Roberto. Entretanto, Vittorio informa a Pietro y Teresa del plan contra la condesa Torriani, y al día siguiente la Venus se lo informa a Silvana y Anna.

Vittorio renuncia a su trabajo y se enfrenta a Andreina

Por su parte, Vittorio le anuncia a Andreina que dejará su trabajo en la Compañía Rockefeller: «Eres una niña mimada, que no acepta que le digan que no, digna del heredera de tu padre». Además le acusa de haber intentado comprarlo ofreciéndole convertirse en alguien mucho mejor que Pietro: «Tus chantajes y manipulaciones no sirven conmigo».

Cerca de allí, Rose, para contrarrestar la competencia de Rockefeller, planea expandir El Paraíso de las Señoras, creando una franquicia y abriendo otras tiendas para llegar a las principales ciudades de Italia. A su vez, Teresa se enfrenta a Andreina y le pregunta si, en caso de que la condesa Torriani vendiera el palacio por su propia voluntad, se cancelaría la solicitud de interdicción.