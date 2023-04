Sólo llevamos tres meses de 2023, pero es posible que tu serie favorita ya haya sido cancelada. El año pasado estuvo repleto de cancelaciones devastadoras y, a juzgar por los recortes realizados durante el primer trimestre de 2023, no parece que la situación vaya a cambiar pronto.

Con la guerra del streaming y los índices de audiencia en la cabeza, las principales cadenas de televisión como ABC, FOX, CBS y NBC en Estados Unidos, así como plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+ y otras, están considerando cuidadosamente qué series merecen ser renovadas. Para los amantes de la televisión que buscan una lista completa de las series canceladas en 2023, tenemos este especial.

Para aclarar, las series que se enumeran a continuación no son series que están terminando de forma natural en 2023 o salir según lo planeado. Estos títulos fueron cancelados de forma activa -y en algunos casos, incluso no renovados- y no volverán a las pantallas.

Las series canceladas en 2023

Disney+

La costa de los mosquitos (Apple TV): Basada en el bestseller de 1981 de Paul Theroux y protagonizada por Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish y Gabriel Bateman, La costa de los mosquitos fue cancelada en enero tras dos temporadas.

Willow (Disney+): Por si no lo sabías, Disney+ ha empezado el año 2023 con mal pie. Willow, la serie secuela de la película de 1988 de George Lucas y Ron Howard, fue cancelada poco después de que terminara de emitirse su primera temporada, pero su director, Jon Kasdan, aclaró más tarde que no había sido desechada formalmente, así que quizá aún haya esperanza. Permanezca atento.

Doom Patrol (HBO Max): La noticia de que la cuarta temporada de la serie de DC Comics Doom Patrol sería la última llegó a finales de enero.

Daniel McFadden

Gossip Girl (HBO Max): Cuando HBO Max canceló su serie reboot de Gossip Girl, el showrunner Josh Safran tenía esperanzas de encontrar un nuevo hogar para la serie, pero tristemente no parece que el reboot vaya a volver a vivir.

Pennyworth (HBO Max): HBO Max también canceló su serie de origen DC Pennyworth después de una tercera temporada.

1899 (Netflix): Los fans se indignaron cuando Netflix arrancó 2023 eliminando 1899, la serie paranormal alemana de ciencia ficción y misterio de época de Baran bo Odar y Jantje Friese que se ganó un puesto en la lista de las 10 mejores de Netflix.

Netflix

La directora (Netflix): La serie dramática de Amanda Peet y Annie Julia Wyman, The Chair, protagonizada por Sandra Oh, también fue cancelada tras una sola temporada.

Desparejados (Netflix): Netflix canceló la serie romántica de Darren Star y Jeffrey Richman después de su primera temporada de 8 episodios. Pero la serie, protagonizada por Neil Patrick Harris, resucitó para la segunda temporada y se trasladará a Showtime.