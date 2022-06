William Levy se ha convertido en el actor de moda en los últimos tiempos, gracias a su gran éxito Café con aroma de mujer, que emite Netflix. Desde hace meses se anuncia su paso por Madrid para grabar una nueva serie, Montecristo, adaptación de la novela de Alejandro Dumas pero en versión contemporánea, y tras permanecer unos días en mayo, con motivo de la grabación de una campaña publicitaria para una conocida firma española, por fin ha regresado a nuestro país para iniciar el rodaje de la serie. El actor cubano nacionalizado como estadounidense desde hace muchos años protagoniza esta producción, además de producirla con su empresa William Levy Entertainment, junto a Secuoya Studios.

Montecristo, dirigida por Alberto Ruiz-Rojo (Ciega a citas, El Cid) y creada por Lidia Fraga y Jacobo Díaz, se va a grabar en distintas localizaciones de Madrid y las islas Canarias. En el reparto, destaca la presencia de otros conocidos rostros latinos y españoles como Esmeralda Pimentel, Roberto Enríquez o Silvia Abascal, como elenco protagonista de esta historia de justicia y venganza alrededor de un héroe sofisticado, misterioso y torturado por su pasado.

Juan Carlos Lucas (Secuoya Studios)

Levy asegura sentirse “muy contento” en estos primeros días de rodaje junto a “un reparto y un equipo tan extraordinarios”. Además ha comentado que: “Hacía tiempo que quería rodar un proyecto en España y que sea ‘Montecristo’, una historia que me encanta desde que era un niño, es una experiencia especialmente significativa para mí”.



¿De qué trata Montecristo, la nueva serie de William Levy?



Esta producción es una miniserie que retrata el choque entre la vieja aristocracia y la nueva jerarquía financiera, que se apoya en las nuevas tecnologías. El protagonista, Alejandro Montecristo (William Levy), es fundador y director de una empresa tecnológica de éxito, que simboliza la modernidad frente a la tradición y decadencia representadas por sus enemigos. Es el antihéroe trágico que lucha contra el sistema establecido. Su irrupción genera el recelo de una élite que desconoce el origen de su fortuna y pasado.

Fernando Mondego (Roberto Enríquez) es un empresario sin escrúpulos que desea ser dueño de la compañía del hombre del momento. Encarna la tradicional élite económica, política y social española. Lo que Fernando no sabe es que Montecristo es alguien a quien conoció hace décadas y el motivo de su surgimiento se alimenta puramente de venganza.

Juan Carlos Lucas (Secuoya Studios)

Entre otros enemigos, Alejandro se enfrenta también a Cristóbal Herrera (Juan Fernández), un diplomático español despiadado y corrupto, fundador del partido conservador Acción Liberal. Será una pesadilla para Alejandro. A su lado, Helena Vilaforte (Itziar Atienza), una ambiciosa candidata política.

Las víctimas de la historia vienen representadas por Mercedes Herrera (Silvia Abascal), la esposa de Fernando; y Alba Mondego (Guiomar Puerta), la rebelde y apasionada hija de ambos. Entre los acérrimos aliados del protagonista, están Haydée (Esmeralda Pimentel), directora de desarrollo de la start up, y Salvador Faría (Héctor Noas), amigo y mentor.

Juan Carlos Lucas (Secuoya Studios)

Montecristo presenta a un vengador justiciero, al margen de la sociedad y de la ley, que se enfrenta a los poderosos con sus mismas armas, y con la misma falta de escrúpulos.



“Es un proyecto apasionante. Abordar una reinvención contemporánea de este clásico universal, es un gran reto. Mi objetivo fundamental es transmitir en imágenes el dilema continuo del protagonista. Visualizar sus contradicciones y su conflicto interno”, señala el director Ruiz Rojo. “Para ello hemos optado por una estética elegante, buscando siempre cómo simbolizar su dualidad, a través de subencuadres, reflejos, composiciones geométricas en ciertos espacios... Un expresionismo que nos hable de lo que viven y sienten los personajes”, añade el director.

