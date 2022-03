El avance semanal de los capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

El resumen de los últimos capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

'Pasión de Gavilanes 2': los personajes que completan el elenco

'Pasión de Gavilanes 2' recupera su horario en Telecinco

Si te perdiste la primera temporada, puedes verla en Netflix.



Rosario queda muy sorprendida cuando Andrés le pregunta si amó a su padre. La mujer le indica que sí pero que fue un amor imposible y difiícil, pues, Franco era inocente mientras que ella tenía muchos conflictos y estaba comprometida con otro hombre.“Él terminó casándose con otra mujer que le convenía más, con Sarita, tu mamá”, expresa Rosario.



Andrés le comenta que se enteró de todo debido a que uno de sus tíos lo dijo desprevenidamente. Rosario aun cree que Sara no quiere que sus hijos se acerquen a ella, pero Andrés le confesó que a su madre solo le interesa su bienestar. Montes dispuesta a seguir con su plan le pregunta a Reyes si tiene novia, quien le dice que por el momento no y que eso se lo deja a sus primos. “Me encanta tu personalidad, definitivamente eres una fiel copia de tu padre”, le dice Rosario.

Óscar se enfrenta a Romina

En otro momento, Gunter le dice a Rosario que nada le saldrá como ella quiere hasta que esté tranquila consigo misma. Le asegura que es malo que se inquiete tanto con alguien, pues, podría sufrir otra crisis como la que la obligó a abandonar a su esposo y su hija para salir de la situación en la que se encontraba. La mujer recuerda cuando intentó matarse y fue Gunter quien la salvó.

Cuando Óscar llega a visitar a su hijo, Duvan, le entrega una bicicleta que le prometió y esto alegra al niño. Sin embargo, aparece Romina quien le reclama por traerle eso y no un auto que ellos necesitan con gran urgencia.

Delante de Óscar, Romina le llama la atención al niño y le advierte que le tirará la bicicleta y que no la usará. Esto desata la furia del hombre quien le advierte que si continúa maltratando al menor se lo quitará social. Óscar se acerca a su hijo y le recuerda que nadie debe atropellar sus derechos y debe avisar si alguien le pone una mano encima, así sea su propia madre.

Por otro lado, Gabriel le comenta a Sara que sus nietos están creciendo y con el tiempo ella se quedará sola, motivo por el cual debería buscar un compañero. Gabriela le indica que “no todos los hombres son malos” y pone como ejemplo a Demetrio Jurado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io