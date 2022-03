Qué está pasando en 'Pasión de Gavilanes': Rosario se niega a abandonar San Marcos, por mucho que su hija insiste en llevarla de regreso. Cuando la joven conozca a Juan David, sus planes cambiarán



Cuando Óscar sale a investigar si hay un intruso en sus tierras, no encuentra a nadie y piensa que todo es productor de la imaginación de su esposa. Sin embargo, se trata de un plan de Romina: ella envió a su hijo para asustar a la que considera su rival, incluso, planea irrumpir en su casa esa misma noche. Pero no lo consigue porque la familia está de fiesta.

Para celebrar el cumpleaños de su esposa, Óscar le lleva serenata y reúne a los Reyes Elizondo. Aunque Romina se marcha promete volver para terminar lo que empezó. ¿Qué planea exactamente y para qué necesita una escopeta?

Después de la pelea que tuvo con su madre por Juan David, Muriel quiere limar asperezas, así que le pide a Andrés Reyes que la acompañe a comprar un perfume para Rosario. Todo va bien hasta que se quedan atrapados en el ascensor del centro comercial. A pesar de los intentos de Andrés por tranquilizar a su amiga, la hija de Samuel Caballero entra en crisis por su claustrofobia.

Erick y León se libran de una trama de Montes

Para tranquilizarla Muriel pide que la abrace y que ponga los labios en su boca, pero Andrés se niega y le confiesa que es gay. Por otro lado, Gabriela visita a Sara para advertirle que el nuevo trabajador de su hacienda, Nino, es peligroso. No obstante, la madre de Gaby prefiere no escucharla y conservar como empleado al amigo de su hija.

Mientras su familia celebra el cumpleaños de Jimena, los mellizos acuden al bar Alcalá para visitar a Muriel, con quien están muy entusiasmados. Al no encontrar a la hija de Rosario, deciden ingeniárselas para entrar a la casa y verla. Cuando la cantante los descubre, en lugar de echarlos, les permite el ingreso e incluso, llama a su hija para que los reciba.

El plan de Rosario era denunciar a Erick y León por invadir su propiedad, sin embargo, todo se arruina al descubrir que realmente eran amigos de su hija. Por eso cuando llega la policía, no tiene más opción que fingir que no entiende lo que está sucediendo

