Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: La lealtad de Hanna.



Convencido de que Quintero ha muerto después de recibir la escueta llamada de Amín, Víctor toma las riendas de los negocios. Este nuevo rango de poder que ostenta Salas hace que tenga alguna que otra diferencia con Rubén, quien no está de acuerdo con el puesto que le ha tocado en la nueva organización.



Por otro lado, Hanna está segura de que algo le ha ocurrido a Fernando y no piensa parar hasta averiguarlo. La necesidad de encontrar al que siempre fue su salvador, le hace pedir ayuda a Lidia. Esta haría cualquier cosa por su novia y accede. Mientras tanto, Eider revela información importante sobre sobre su encuentro con Argos. Estos últimos datos pueden ser determinantes para que los agentes den con paradero del buscado criminal.

Marcos y Bremón tienen su esperada conversación

Cerca de allí, parece que las conversaciones con Carol en el Centro Cívico han dado resultados y Marcos revela a su padre por qué está enfadado con él. El adolescente no le perdona que le fuera infiel a su madre cuando él todavía era pequeño: “Aunque no lo creas, me acuerdo muy bien de todo”. Bremón quiere explicar a Marcos por qué engañó a la que entonces era su esposa, pero su hijo no atiende a razones.

Néstor ha logrado recabar información sobre Adolfo, el padre de Sheila y se lo comenta a Espe. Después de esperar, el aparecido se pone en contacto con la agente. Sin embargo, lo que este tiene que decirle es lo contrario de lo que esperaba la policía. Entretanto, varios oficiales trabajan duro para encontrar otro posible escondite de Argos.

