Convencido de que Quintero ha muerto, Víctor toma las riendas de los negocios de supuesto occiso. El que era la mano derecha de Fernando parece estar disfrutando de su nueva posición de poder. Lo contrario ocurre con Hanna, que está muy preocupada por la desaparición de su gran amigo y protector. Así pues, pide ayuda a Lidia para encontrarlo.



Por otro lado, Eider revela información importante sobre sobre su encuentro con Argos. Gracias a esta nueva pista y avances en las pesquisas, la policía encuentra el que podría ser uno de los escondites del buscado criminal. Mientras los agentes de Distrito Sur siguen investigando el entramado empresarial de Argos, éste les asesta su golpe más duro.

Espe conoce al padre de Sheila

Iker contraataca y descubre que Argos se ha hecho con la lista de agentes infiltrados del CNI. Mientras tanto, Marcos revela a su padre por qué está enfadado con él. “Le fuiste infiel a mi madre y eso es algo que no te perdonaré nunca”, comenta el adolescente visiblemente dolido al recordar un episodio tan duro.

La conversación no puede seguir adelante, porque alguien dispara a Bremón. Emilio lucha por su vida en el hospital, al mismo tiempo que los policías trabajan a contrarreloj para detener a quien lo hirió. Marcos tiene mucho miedo de que su padre muera y Sheila lo anima a visitarlo.

Cerca de allí, aumenta la tensión entre Víctor y Rubén. Paralelamente, Néstor le cuenta a Espe que ha logrado recabar información sobre Adolfo, el padre de Sheila. El desconocido se pone en contacto con la agente y le pide reunirse. El encuentro entre Espe y Adolfo fracasa al presentarse Sheila de improviso.

Por otro lado, Lidia descubre que Quintero mintió a Hanna sobre su paradero y Víctor trama cómo despistar a la policía. De repente, en comisaría se recibe una denuncia contra Fernando por impago de unas joyas, en realidad todo responde al plan de Salas. Las pistas indican que el traficante ha huido a causa de sus deudas, pero Miralles sospecha que hay algo más.

