Eider, que fue trasladada al centro de detención secreto del CNI, intentó desestabilizar a Yolanda hablándole de la muerte de su marido. La joven fue interrogada posteriormente por Iker, quien no consiguió sacarle una pizca de información. Más suerte tuvo Carlos. La presa confirmó al policía que sufrió malos tratos años atrás. Y no solo eso, también contó algunos de los detalles que completan su misión.



Por otro lado, Víctor, Martina, Vega y Rubén buscaron infructuosamente a Quintero. Lo que ninguno sabía era que el traficante de armas había encontrado refugio en casa de Amín, un antiguo compinche que vive en Ceuta y no dudó en tenderle una mano. Mientras tanto, Espe volvió a asumir su papel de madre de acogida y reconfortó a Sheila después de la traumática experiencia vivida.

Bremón acudió al centro cívico para resolver los problemas con su hijo Marcos, al mismo tiempo que Luna descubrió que Iker se había jugado la vida recientemente. Además, Sheila dijo a Espe que quería buscar a su padre. Necesitaba saber quién era y cómo se encontraba.

Marcos y Sheila se cayeron fatal al conocerse

En su búsqueda de Quintero, Víctor contactó con Amín. Este último se planteó traicionar a su supuesto amigo, mientras que Miralles buscó pistas sobre el paradero del traficante. Finalmente, Amín sorprendió a Víctor confesando que había matado a Fernando.

De nuevo en el barrio, Marcos y Sheila se conocieron y se cayeron fatal. Bremón era consciente de lo que está pasando y trató de mediar entre los jóvenes, pero su primer intento fracasó estrepitosamente. No obstante, con el paso de los días, la chica fue ganando afinidad con el recién llegado. Además, a esta buena noticia se le sumó otra más: Sole aportó una pista más para que Sheila encontrase a su padre.

Al día siguiente, Luna confrontó a Iker, preocupada por los riesgos de su trabajo. Entretanto, ante la falta de más datos, Sheila resolvió olvidarse de la búsqueda de su padre. Sin embargo, Néstor creyó que podía ayudar a la adolescente en la complicada investigación.

