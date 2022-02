Acaba de aterrizar como Luna, la nueva dueña del pub Moonlight, en Servir y proteger.

Esmeralda Moya ha trabajado en series como Los protegidos o La verdad.

La última vez que vimos a Esmeralda Moya en televisión fue con 45 revoluciones (Antena 3), dando vida a Celia. Desde entonces, la intérprete ha estado inmersa en otros proyectos y ha sido madre por segunda vez. En 2021 llegó a su vida Amalia para hacer compañía al pequeño Bastián que nació en 2013.

Ahora, con fuerzas renovadas, la actriz madrileña regresa a la pequeña pantalla como la carismática Luna en Servir y Proteger (Plano a plano). Todo un reto que asumen con ilusión y también con muchas ganas.

- Ahora que lo ves desde dentro. ¿Cuál crees que es el éxito de Servir y proteger?

- Esta serie aporta la cotidianidad, refleja los problemas y soluciones de la vida actual y sobre todo, conciencia mucho a la sociedad sobre temas de importancia en el mundo en el que vivimos aunque siempre está el punto de ficción y drama que hace que enganche a la gente a la televisión día a día.

Carlos Villarejo

Esmeralda Moya: "Soy como Luna en el carácter peleón"

- Una ficción diaria como esta tiene unos ritmos de grabación que da vértigo. ¿Te ha costado adaptarte?



- La rutina de mis hijos me ayuda mucho (risas), aprovecho para descansar los fines de semana y sobre todo estudiar... Entre semana estoy a tope grabando, pero lo llevo muy bien. Cuento con ayuda y apoyo de mi familia y de la serie. Me siento muy agradecida.

- ¿Qué es lo que más te gusta de Luna?

- De Luna me gusta que es una chica valiente y que no se hace pequeña ante la adversidad. Le gusta su trabajo y valora los pequeños detalles de la vida. Una chica joven, llena de vitalidad y sentido del humor.

- ¿Se parece en algo a ti?

- Yo me siento muy identificada con ella en ese carácter peleón que tiene, en que lucha por lo que quiere y en que tiene bastante gracia. Además, compartimos el amor por nuestra profesión.

- Tú que conoces por adelantado qué va a ocurrirle a Luna en las próximas tramas, ¿qué consejo le darías?

- El consejo que le doy a Luna es que ande con los pies en la tierra y siga siendo como es, que siga viviendo el momento y encajando las cosas según van llegando.

Pipo Fernandez

- De momento, hemos visto que a Luna le ha tocado empezar de cero en Madrid y buscarse la vida en el Moonlight, Antes de asentarte como actriz, ¿a ti también te tocó combinar algún que otro trabajo con la interpretación para salir adelante?

- Tuve la gran fortuna de dedicarme siempre a la interpretación, desde que empecé en primero de Cristina Rota. Pero siempre me ha gustado estudiar y por ello también ando en un master de Marketing Digital. Me encanta aprender y no estar quieta.

"Lo que menos me gusta de esta profesión son las esperas"

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión y lo que menos?

- Lo que más me gusta de mi profesión es encarnar diferentes papeles y dar vida a personajes con vidas y super dispares. Y también me gusta la sensación de felicidad que siento cuando entro en plató o recibo un guion nuevo de la serie. Y lo que menos me gusta de mi profesión son las esperas, aunque con el tiempo aprendes a ser paciente y entender que todo tiene su momento.

- Debutaste en la interpretación hace más de una década. ¿Qué le dirías a esa Esmeralda Moya del comienzo?

- La verdad es que no sé qué le diría porque siento que sigo aprendiendo, me siento como el primer día, con la ilusión y las ganas intactas... Solo podría dar las gracias a mi familia y amigos que siempre me han apoyado desde el principio.

- De todos tus personajes o proyectos en televisión, dime alguno que recuerdes con especial cariño y por qué.

- Recuerdo todos con mucho cariño y de todos he aprendido... Podría decirte Los Protegidos, 90-60-90, Tierra de Lobos, La verdad (una serie también de Plano a Plano)... Pero sinceramente, he sido muy feliz en todas las producciones donde he trabajado y guardo de cada una de ellas un accesorio o complemento de cada personaje.

Pipo Fernandez

"Desconecto haciendo planes en familia"

- También te hemos visto en algunos programas como Hora punta. ¿Te gustaría volver a esta faceta o concursar en algún talent ahora que hay tantas versiones celebrity?

- En Hora Punta me lo pasé genial y aprendí muchísimo, me encantaría volver a colaborar o presentar también, ¡claro que sí!

- Aunque quien sabe si tendrías tiempo, porque casi siempre estás con un proyecto bajo el brazo, ¿cómo logras desconectar?

- Desconecto haciendo planes en familia, para mí ellos son mi todo y el tiempo libre que tengo me gusta dedicárselo a ellos... Soy feliz haciendo una merendola en casa, haciendo una excursión... Y también saliendo a comer con amigas.

Pipo Fernandez

- Eres de gustos sencillos y también de retos. ¿Cuál te gustaría que fuera tu siguiente a nivel profesional?

- Seguiré en Servir y Proteger y bueno, tengo alguna cosita también que podré compaginar, pero aún es pronto para desvelar. Retos tengo muchos, pero me encantaría volver al teatro, es una de mis pasiones.

