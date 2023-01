Hoy en Servir y proteger, después de lo ocurrido con Isidro en prisión, Noemí está muy preocupada por la situación en la que queda Saúl. La mujer, en un intento de proteger a su hijo, le ayuda a evadir la búsqueda policial. No obstante, no solo los agentes de Distrito Sur van tras él. También, lo hace Lorenzo, quien no está dispuesto a dejar escapar a su sobrino sin que este le dé una explicación.

Por otro lado, Durán se siente muy culpable después de lo ocurrido con Aiko y trata de iniciar un acercamiento a Carol. No obstante, esta última no parece tan preocupada por la salud de su matrimonio como por el peligroso plan que Miguel ha preparado para salvar a Blessing. La directora del Centro Cívico tiene mucho miedo de que su nuevo amigo termine herido en el operativo organizado ¿Acaso está sintiendo por él algo más que simple afecto y cariño?

Yolanda se implica al máximo en el caso de Blessing

Mientras, en Comisaría, Miralles sigue dándole vueltas a su posible ascenso. Claudia esta muy orgullosa por el ofrecimiento y sabe que el nuevo puesto le dejaría más tiempo libre para dedicarle a su familia. Sin embargo, Distrito Sur ha sido su casa durante muchos años y no sabe si está preparada para abandonarla en tan complicados momentos.

Cerca de allí, Yolanda se implica al máximo en el asunto Blessing, dispuesta a todo por dar con el paradero de la chica y colaborar en su liberación ¿le ayudará a reencontrase a sí misma? Mientras tanto, Lorenzo y la policía inician una carrera para ver quién da antes con Saúl ¿Quién llegará primero para atrapar al chico?